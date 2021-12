La dura crítica de un expiloto de Fórmula 1 a Checo Pérez: “No entiendo cómo la gente le aplaude”

Checo Pérez se llevó las palmas en todo el mundo después de la épica defensa que hizo ante Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi, con la cual redujo la diferencia de ocho segundos entre el británico y Max Verstappen, quien terminó como campeón de la Fórmula 1 tras un final de alarido.

Sin embargo, el mexicano tuvo que retirarse de la carrera a dos vueltas del final como parte de la estrategia de Red Bull para evitar un safety car, ante el riesgo de que el motor del auto del mexicano tronara.

En redes sociales no deja de circular el video de Checo y la épica defensa ante Hamilton, así como los elogios de Verstappen: “Es una leyenda”. Sin embargo, a un exmiembro de la familia Red Bull no le cayó nada bien que Checo terminara tan satisfecho y contento al final del Gran Premio, se trata del expiloto francés, Sébastian Bourdais, quien fue piloto de este equipo entre 2008 y 2009.

El disgusto del francés tuvo que ver precisamente con una de las reacciones en redes sociales, en concreto con el periodista Will Buxton, quien aseguró que Checo tuvo una defensa “increíble, sensacional”.

“Creía que te gustaban las carreras, eso es una tontería. No puedo entender cómo Pérez puede estar contento consigo mismo y cómo la gente le aplaude por lo que hizo. Reducir la velocidad a propósito y utilizar todos los trucos sucios para obstaculizar a Hamilton. Cero deportividad por parte de todo el equipo”, uy, pues perdón, señor francés.

I thought you loved racing, that was BS. I can’t begin to understand how Perez can be happy with himself and how people applaud him for what he did.

Purposely slowing down and using every dirty trick to impede Hamilton. Zero sportsmanship, from the whole team really.

— Sébastien Bourdais (@BourdaisOnTrack) December 14, 2021