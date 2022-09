El trabajo de Checo Pérez en el Gran Premio de Países Bajos no fue el ideal. Aunque conservó el quinto lugar que consiguió en la clasificación, nunca encontró la manera de meterse entre los líderes y al final incluso perdió una posición con Carlos Sainz.

A pesar de regalarnos una nueva batalla con Lewis Hamilton, lo que terminó destacando fue la elección de neumáticos para el final de la carrera. Esa decisión provocó que se perdiera cualquier posibilidad de recuperar terreno y el segundo lugar por el campeonato de pilotos ya se empató.

El objetivo de Checo Pérez en Monza será quedar por delante de Charles Leclerc; sin embargo, antes de pensar en la próxima carrera, el mexicano analizó y explicó lo ocurrido en la recta final en Zandvoort.

¿Qué pasó con Checo Pérez y sus neumáticos?

Una vez que Checo Pérez se bajó del RB18, pudo explicar la razón por la que volvió a las gomas medias. La realidad es que en el rato que las usó no le fue nada bien, así que los fans comenzaron a preguntarse si realmente esa era la estrategia correcta en busca de adelantar.

Pero de acuerdo con el tapatío, eran los neumáticos con los que mejor se sintió en Zandvoort; no obstante, la penalización a Carlos Sainz lo enfrascó en una lucha que no tuvo resultado, ya que tampoco lo pudo pasar para luego buscar a Hamilton.

“Creo que al final me sentía mejor en el neumático medio, pero sin duda, no para el reinicio. Lo vimos con Hamilton, con diferentes pilotos que lo pusieron. Era muy difícil reiniciar en el safety car y eso me perjudicó un poco para perder la posición con Carlos. Recuperamos la posición con la penalización.

“Al final fue un poco más agresivo de lo esperado (Sainz) y afortunadamente no tuve ningún daño en el auto. En las últimas vueltas sabía que tenía la penalidad, entonces quería ir por Hamilton que estaba teniendo problemas con sus neumáticos en ese momento“, indicó Checo Pérez en entrevista para Fox Sports.

Así que de cara a otra semana de carrera, Checo Pérez no tendrá más que analizar y trabajar con su equipo para prepararse al 100. Y si hay algo por destacar, es que las paradas en pits lucen rápidas y cada vez más constantes para Red Bull.

