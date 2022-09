Red Bull se salió con la suya en la qualy de Zandvoort con Max Verstappen en la pole position, pero a Checo Pérez no le fue igual de bien. El mexicano largará quinto en el Gran Premio de Países Bajos y tendrá que superar a Hamilton y Sainz si quiere llegar al podio.

El quinto puesto se consumó luego de que Checo Pérez perdiera el auto e hiciera un trompo. Algunos fans lo critican y otros consideran que lo tiene todo para remontar; sin embargo, el tapatío no se apresura y primero aceptó que la regó en su intención por mejorar su tiempo.

Captura de pantalla

“Fue una lástima. Me encontraba en una buena vuelta y fui bastante agresivo con el acelerador y luego simplemente toqué el césped y perdí la parte trasera desafortunadamente. Simplemente cometí un error, fui muy al fondo y desafortunadamente toqué un poco la grava cuando puse la potencia y me sacó.

“Venía unas tres décimas por debajo de mi tiempo anterior, podría haber logrado otra décima o décima y media y eso me habría colocado en la cuarta posición, quizás tercero. Pero es lo que es y mañana espero poder tener una salida fuerte y estar con los líderes al comienzo para estar en la pelea por la carrera“, explicó Checo Pérez de acuerdo con Motorsport.

Y es que si bien es cierto que Checo se subió al podio en Bélgica, tiene que quedar por delante de Leclerc para incrementar su ventaja en el campeonato de pilotos.

Getty Images

Checo Pérez analizó los puntos que tiene en contra

A pesar de su intención por remontar algunos lugares, Checo Pérez conoce sus puntos débiles. El piloto de Red Bull reveló los puntos que no le favorecen en Zandvoort y que serán claves si quiere su octavo podio de la temporada.

“Pienso que tiene que ver con el diseño de la pista, las características, la temperatura de la pista, no juegan a mi favor tanto como lo fue en Bélgica. Sin duda, esta pista es una en la que tengo que trabajar muy duro en mi balance, no se me viene tan fácil como en otras. Creo que con esta generación de coches, la carrera va a ser muy interesante y realmente necesitas un ritmo fuerte de carrera“.