Checo Pérez tuvo un muy mal primer día en el Gran Premio de Qatar. La única práctica libre dio problemas, y aunque terminó quinto, algo no pintaba bien en las curvas 4 y 5. Eso le cobró factura ya en la Qualy, donde el mexicano no pudo ni pasar a la Q3.

Así es, Checo Pérez fue eliminado en la Q2 del GP de Qatar, lo que lo mandó hasta el lugar 13 de la parrilla de salida (acá te decimos cómo quedó la parrilla completa). El tapató sufrió con los límites de pista en el circuito de Lusail y él mismo reconoció que es cosa de trabajar en su RB19.

Checo Pérez explicó los problemas que lo dejaron fuera de la Q3 en el GP de Qatar

A la pregunta de cuál es la dificultad que enfrenta en las curvas 4 y 5 del circuito de Lusail, Checo Pérez habló del balance de su auto porque claramente se va de frente y nomás no hay forma de rectificar a tiempo para evitar sobrepasar los track limits.

“Tengo muchísimo ‘under’. Se me va muchísimo de enfrente, pero es en el único lado donde lo tengo. En lo demás, batallo mucho con la parte de atrás del auto… entonces, no lo puedo solucionar. Eso ha perjudicado bastante y no he podido tener un balance ideal“, dijo en entrevista con Fox Sports.

Ya tenía el boleto a la Q3 pero el control de carrera le quitó su última vuelta

Pasa que Checo Pérez dio una última vuelta rápida en la Q2 del GP de Qatar con la que se fue hasta el noveno lugar, suficiente para avanzar a la Q3. El problema fue que el control de carrera le quitó esa vuelta por rebasar los límites de pista en la curva 5.

Ya no hubo tiempo para otro intento porque quedaban sólo segundos en esa sesión y el mexicano quedó fuera junto a Tsunoda, Sainz, Albon y Hulkenberg.

“Una pena, los milímetros no nos ayudaron el día de hoy en una pista tan complicada. Perdías tiempo, platicamos en la junta de pilotos que no había necesidad de vigilar los límites de pista porque perdías tiempo”.

Eso sí, Checo Pérez confía en que ya en la carrera será diferente. Recordemos que todavía no tiene seguro el subcampeonato de pilotos porque Hamilton le anda pisando los talones, así que es muy importante quedar delante de él a la hora de sumar puntos en lo que resta de la temporada.

