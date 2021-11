¡Piel chinita! Así fueron las ovaciones a Checo Pérez en el desfile previo al Gran Premio de México

El momento emotivo llegó al Gran Premio de México sin haber iniciado la carrera. Checo Pérez puso la piel chinita en el Foro Sol durante el desfile de pilotos, que dio pie después al colorido desfile cultural, que ya es toda una tradición en la edición mexicana de Fórmula 1.

Si en 2019 al mexicano se le quebró la voz al momento de dirigirse a la afición del Foro Sol, lo de este año superó aquella ocasión, pues las tribunas se pintaron de verde y los fans se entregaron por completo al piloto de la escudería Red Bull.

This atmosphere is bonkers 💚🤍❤️

Epic crowd, beautiful track, we can’t wait to go racing 😍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/mKe05WjeKx

