Lo que necesitas saber: El octavo lugar de Checo Pérez está en riesgo tras una investigación de la FIA por un incidente contra Alex Albon.

Solo hay una palabra que describe la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur; desastre. El tapatío en ningún momento pudo pelear por el podio, sufrió en la parte media de la parrilla con varios toques e incluso esta bajo investigación de la FIA por un par de movimientos ilegales.

‘Chequito’ no es más el ‘Rey de las Calles’ de Singapur, ese puesto ahora lo ocupa Carlos Sainz, quien aprovechó la debacle de Red Bull para subirse al primer lugar del podio. El mexicano no se quedó nada satisfecho con su octavo lugar y afirmó que la carrera fue un desastre.

Checo Pérez y Max Verstappen tuvieron su peor carrera en el Gran Premio de Singapur / Fotografía Mexsport

Singapur fue un desastre para Checo

Hace una temporada, Checo se convirtió en el amo y señor de las calles de Singapur, sin embargo, en esté 2023 no le alcanzó ni para colarse entre los cinco primeros, por el contrario, tuvo que remontar en varios momentos de la carrera del penúltimo lugar hasta la zona de puntos, con neumáticos duros más de la mitad de la carrera.

“Un desastre total, no tuvimos nada de suerte. Hoy todos los Safety Car y los Virtual Safety Car favorecían la estrategia con el neumático medio” Checo Pérez tras el GP de Singapur

A diferencia de otras carreras en las que la estrategia de Red Bull era superior al resto de la parrilla, está vez no fue así, nunca llegó el Safety Car que estaban esperando y para Checo, su parada tardía en pits fue clave para el resultado.

Checo retrasó la carrera con su ritmo lento

En la mitad de la carrera, Checo se mantuvo en la séptima posición, con unos neumáticos muy castigados por tantas vueltas intentó mantener su posición, con lo que retrasó a la mitad de la parrilla, ya que era un segundo más lento en comparación de los demás.

“Empece a hacer un tapón cuando iba con el neumático duro, creo que nos tardamos una o dos vueltas en haber parado (a pits)” Sergio Pérez, piloto de Red Bull

Y es que fue hasta la vuelta 21, cuando Checo y Max ingresaron a los pits para hacer su primer y único cambio de llantas, ambos resignados a quedarse fuera del podio. El tapatío cayó hasta el penúltimo lugar y desde ahí comenzó su remontada a zona de puntos.

Afortunadamente para Red Bull, George Russell se estrelló en la última vuelta de la carrera, con lo que Checo subió hasta el octavo lugar y rescató cuatro puntos que le sirven para mantenerse con el subcampeonato de pilotos.

Octavo lugar de Checo en Singapur / Fotografía Sopitas.com

“Una carrera complicadísima de principio a fin, había que arriesgar demasiado para pasar a los demás autos” Checo sobre la carrera en Singapur

¿Qué dijo Checo sobre el incidente con Albon?

El mexicano estuvo muy agresivo durante toda la carrera. Al inicio del Gran Premio de Singapur dejó fuera de competencia a Yuki Tsunoda tras un toque con su neumático delantero. Y unas vueltas más tarde también tuvo un enfrentamiento con Liam Lawson.

Aquí el punto de vista de Checo. Juzguen ustedes. pic.twitter.com/4iPECD6cCL — El tio Skyline ?️ (@Skyline01EN) September 17, 2023

Sin embargo, su pelea con Alex Albon durante el VSC es el que lo tiene bajo los ojos de la FIA, pues Checo adelantó al Williams de forma ilegal, aunque para Checo fue un movimiento de carrera y Albon reaccionó muy tarde; “En el VSC, Alex estaba adelante llegamos parejos y él mantuvo su posición, así que no gané nada. En la curva 13, me tiré por dentro y me vio muy tarde“.

Fotografía @MercedesF1

El resultado final de Checo está en manos de la FIA, la misma FIA que decidió no sancionar a Max Verstappen por ninguna de las tres investigaciones que se abrieron en su contra durante la Qualy.

Te puede interesar