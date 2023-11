Lo que necesitas saber: Checo Pérez terminó el 2023 con un total de 285 puntos en el Campeonato de Pilotos.

Checo Pérez se despidió de la temporada 2023 de la F1 con un amargo cuarto lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi, pues estuvo a cinco segundos de subir al podio, pero una sanción de 5 segundos por forzar a Lando Norris a salir de la pista lo dejó fuera.

Un resultado que sabe a derrota, porque el mexicano remontó desde el noveno hasta el segundo lugar y aún así no fue suficiente para acompañar a Max Verstappen en el podio del Circuito de Yas Marina.

Checo Pérez criticas GP de México

“Era mi curva”: Checo Pérez

Checo Pérez no terminó nada feliz con la decisión de los comisarios, es más calificó la penalización como una ‘broma’ y que en toda la temporada ha habido incidentes peores y no pasa nada. El mexicano defendió que se encontraba por el interior de la curva y que Lando no lo vio.

“Hay algunos incidentes que han sido bastante peores y no ha pasado nada. Me tire cuando venía en la frenada, empecé a bloquear en la parte de atrás, estaba a la par con Lando y era mi curva, pero tal vez Lando no me vió” Checo Pérez sobre Lando Norris

La realidad es que, ‘Chequito’ no ganó nada en esa batalla, Norris mantuvo el cuarto lugar porque recortó por una curva y salió por delante de Pérez, aún así, la FIA no perdonó al subcampeón; “Es una broma, Lando mantuvo la posición. Es una broma, no están al nivel de la F1”.

Cuando parecía que la carrera iba a tener un final aburrido, una vez más #Checo nos regala el picante que le hacía falta a la carrera…



Una lástima que no le alcanzó para subirse al podio del #AbuDhabiGP.



Gracias @SChecoPerez pic.twitter.com/avotUOMgd8 November 26, 2023

Eso sí, Checo reconoció el esfuerzo de Charles Leclerc para darle posición y ayudarlo a terminar en el podio, aunque no fue suficiente. A los dos les faltó retener un poco más de tiempo a George Russell.

“Charles me dio la posición, pero le faltó parar a Russell en el último sector, pero creo que era posible haberlo parado un poco” Checo Pérez, piloto de Red Bull

Getty Images

“Es un poco triste cuando te quitan el resultado por una decisión en la que quizá no estoy muy de acuerdo. No fue nuestro fin de semana, pero me voy contento con nuestro año“ Checo sobre la temporada 2023

¿Qué dijo Lando Norris sobre Checo?

Lando Norris terminó la carrera en el quinto lugar, detrás de Checo con todo y la sanción que recibió, así que, McLaren no ganó más que arruinar la carrera del otro Red Bull, sin embargo, Norris aseguró que, el mexicano simplemente lo chocó cuando ambos se encontraban peleando por el cuarto lugar, con todo y que él mismo tocó el RB19.

“No hay mucho más que pensar, él solo llegó y chochó contra mi” Lando Norris sobre el incidente con Checo en Abu Dhabi

Estrategia de Charles a favor de Checo

Durante toda la carrera, Charles Leclerc se mantuvo atento a cómo ayudar a Ferrari para quedarse con el segundo lugar en el Campeonato de Constructores. La escudería italiana necesitaba sumar más puntos que Mercedes y en los planes de Leclerc entró Checo.

El monegasco se encontraba en tercer lugar, seguido de George Russell y Checo, así que en la última vuelta decidió dejar pasar al mexicano para que terminara en mejor lugar que el Mercedes, pero el tiempo no fue suficiente. La sanción de ‘Chequito’ no solo perjudico a Red Bull, también a Ferrari que tuvo que conformarse con el tercer lugar en el campeonato por equipos.

Te puede interesar