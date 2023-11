Lo que necesitas saber: Según Haas, Checo Pérez excedió los límites de pista en 22 ocasiones durante la Qualy del Gran Premio de Estados Unidos.

La pelea por el subcampeonato de pilotos de la temporada 2023 de la Fórmula 1 podría dar un giro inesperado. Haas solicitó a la FIA que revise la Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en la que varios pilotos debieron recibir sanciones por exceder los límites de pista, entre ellos, Checo Pérez.

Y es que Haas no quiere quedarse con el último lugar en el Campeonato de Constructores, por eso intenta recuperar al menos seis puntos que lo hagan subir hasta el penúltimo lugar, arriba de Williams. La mala noticia es que podría llevarse entre las patas al tapatío.

Checo Pérez durante la Qualy del GP de Qatar / Fotografía: MexSport

¿Qué le reclama Haas a la FIA?

En Haas están convencidos de que si la FIA hubiera sancionado a todos los pilotos que salieron de los límites de pista durante la Qualy en Austin, su lugar en la parrilla de salida y hasta en la carrera hubiera sido diferente, pues mientras Nico Hulkenberg no llegó a la Q3, Checo Pérez avanzó con todo y las 22 veces que excedió los límites, según la escudería estadounidense.

Piloto Escudería N° de sanciones Checo Pérez Red Bull 22 sanciones Lance Stroll Aston Martin 16 sanciones Logan Sargeant Williams 3 sanciones

De acuerdo con la pruebas que presentó Haas, todas las salidas que no fueron castigadas ocurrieron en la Curva 6, donde la FIA había indicado que no tenía la infraestructura adecuada para vigilar la pista, incluso varios pilotos declararon que esa curva no estaba entre las ‘vigiladas’.

De hecho, en una de las investigaciones contra Alex Albon en dicha curva, la FIA determinó que no era objeto de castigo por falta de evidencias; “si bien podría haber algún indicio de posibles infracciones del límite de pista en la curva seis, la evidencia disponible no es suficiente para concluir de manera precisa y consistente que se produjeron infracciones y, por lo tanto, no tomaremos más medidas”.

Checo Pérez durante el GP de Estados Unidos / Fotografía Getty Images

Y seguramente se preguntan ¿Cómo es que la FIA no tiene evidencias y Haas si? Pues porque el equipo se dio a la tarea de ver cada una de las cámaras de los 18 pilotos rivales con el fin de encontrar pruebas suficientes para pedir que aquellos que no recibieron sanción en tiempo y forma reciban un castigo, como ser descalificados.

¿Checo podría ser descalificado de Austin?

La única sanción que Haas busca es la descalificación de los pilotos involucrados, pues en ese caso Nico Hulkenberg podría subir hasta el séptimo lugar, mientras que, Checo caería del cuarto al décimo, castigo que lo haría perder 10 puntos en el Campeonato de Pilotos, sin embargo, la FIA podría lavarse la manos y dejar todo en una multa o reprimenda.

Eso, siempre y cuando la revisión surta efecto, ya que las pruebas podrían ser desestimadas. Todo se decidirá el miércoles 8 de noviembre, fecha en la que Williams, Red Bull y Aston Martin tendrán una reunión con los comisarios de la FIA.

Foto: Getty

“Los comisarios recibieron una petición de revisión de acuerdo con el Artículo 14 del Reglamento Deportivo Internacional de la FIA, presentada por Haas el 3 de noviembre con respecto a las decisiones de los comisarios en el Gran Premio de Estados Unidos y supuestas irregularidades en el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2c” Comunicado oficial de la FIA

Por el momento, Checo se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 258 puntos, 32 por encima de Lewis Hamilton y a falta de dos carreras tiene casi en la bolsa el subcampeonato.

