¿Cómo beneficia a Checo Pérez la sanción de Lando Norris en el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México no sólo representa una oportunidad para que Checo Pérez haga historia como local, sino que puede ayudar al mexicano a despegarse de una manera importante y casi definitiva para despegarse de Lando Norris, uno de sus rivales directos en la temporada de Fórmula 1.

Checo Pérez fue contratado por la escudería Red Bull y después renovado por un año más con el objetivo de ayudar al equipo a ganar el campeonato de constructores, por lo cual uno de los retos es incomodar lo más que se pueda a Valtteri Bottas, el segundo piloto de Mercedes, mientras que Max Verstappen se encarga de Lewis Hamilton.

Sin embargo, Lando Norris se metió en la pelea dentro de los primeros cuatro pilotos del campeonato y por un momento hasta llegó a ocupar el tercer sitio, por lo que dejó mal parado a Checo y a Bottas.

Sin embargo, el británico no ha encontrado los resultados deseados en las últimas carreras y en México forma parte de los volantes que deben partir con penalizaciones. McLaren anunció que realizará cambio en su unidad de potencia, por lo que largará en el fondo de la parrilla de salida.

Ahead of tomorrow’s #MexicoGP, the team have decided to replace @LandoNorris’ power unit. pic.twitter.com/vVtuMXvxHb

— McLaren (@McLarenF1) November 6, 2021