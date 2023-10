Lo que necesitas saber: Hugh Bird trabajó en el auto de Max Verstappen hasta la llegada de Checo a Red Bull

Checo Pérez ha pasado por buenos y malos momentos en Fórmula 1, y en especial desde su llegada a Red Bull, donde ha sido criticado por su rendimiento sobre todo por la prensa británica, sin embargo, el mexicano se ha destacado por superar esos malos momentos. Previo al Gran Premio de Singapur 2022, la prensa británica sugería un cambio en la alineación de la escudería para colocar a Alex Albon de regreso al equipo.

El mexicano respondió con un triunfo contundente y una frase que ha quedado marcada en la memoria: “This is the mexican Way (este es el estilo mexicano)”, en referencia a la manera de callar críticas. El 2023 no ha sido diferente después de una serie de errores que lo han dejado fuera de la Q3 a partir del Gran Premio de Mónaco y en todo este camino, el mexicano ha contado con Hugh Bird para salir de los baches.

Checo Pérez y su ingeniero de carrera Hugh Bird / Foto: Getty

La dupla entre Checo Pérez y Hugh Bird

Hugh Bird es el ingeniero de carrera de Checo desde que llegó a Red Bull y es esa voz que le da información por la radio. Cuando escuchamos que alguien le dice a Checo ‘Box, box’, esa es la voz de Hugh Bird, quien explicó la forma en la cual ambos se reponen de los malos momentos.

“Lo analizamos después (de las carreras), discutimos ampliamente qué causó esos tiempos difíciles y si hay cosas que podemos perfeccionar dentro del auto. Siempre que ha habido algo que no ha salido como queríamos, intentamos asegurarnos de aprender de ello y limitar el riesgo de que eso nos afecte en el futuro”, indicó al podcast de Red Bull, Talking Bull.

“Creo que eso es algo que nos hace muy a prueba de balas porque hemos tenido momentos difíciles en nuestra historia de tres años, pero de alguna manera siempre logramos salir de ellos con mucho éxito, así que creo que es una buena dinámica en ese sentido”, compartió el ingeniero británico quien llegó a Red Bull en 2012.

¿Hugh Bird trabajaba en el auto de Max Verstappen?

Hugh Bird trabajó para Max Verstappen a partir del 2018 y hasta 2020 como ingeniero de rendimiento y con la llegada de Checo a Red Bull, Bird fue ascendido a ingeniero de carrera del mexicano.

“El equipo tomó la decisión. Yo estaba trabajando en el auto de Max en ese momento y surgió la oportunidad, me ascendieron a este rol coincidentemente al mismo tiempo que Checo llegaba”, recordó.

En tanto, Checo, quien le puso el apodo de ‘Pajarote’ indicó que la forma en la cual conecta con Bird es relativamente sencilla debido a que coinciden en varios aspectos, incluso fuera del ámbito presencial.

“Tenemos una forma de vida muy similar, tenemos una edad similar y un estilo de vida similar. Ambos somos hombres de familia, por lo que pasamos por los mismos problemas y los mismos placeres”, indicó el mexicano.

