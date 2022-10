El triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur tuvo una dedicatoria especial luego de una serie de publicaciones de un medio británico previo a la carrera en el circuito callejero de Marina Bay. El sitio The Race realizó publicaciones en la que destacaba la mala racha de Checo y sugería que Alex Albon podría hacer mejor trabajo que el mexicano, a quien tachó como “un error más de Red Bull”.

The Race argumentó que Checo no estaba a la altura del equipo después de sólo sumar un podio en las últimas cinco carreras previas a Singapur, mientras que Max Verstappen había ganado todas las carreras en el mismo periodo, aún partiendo de posiciones incómodas por sanciones.

Checo respondió a las críticas en Singapur

Checo se refirió a estas publicaciones en varias entrevistas y en la conferencia de prensa una vez confirmada su victoria y aseguró que estos ataques tal vez se dirijan a él por su nacionalidad, pues en realidad Checo ha firmado su mejor temporada en Fórmula 1. Carlos Sainz también se metió una vez en el podio en el mismo número de carreras con Ferrari, y para el español no hubo críticas, por ejemplo.

“Los medios en la Fórmula 1 lo hacen mucho más grande, quizá sólo porque soy mexicano. Y si no estoy dos carreras seguidas en el podio, entonces estoy teniendo la peor temporada de mi historia y Red Bull debería dejarme y todo ese tipo de cosas que puedes ver”, dijo el mexicano en la conferencia de prensa.

El dardote de Checo Pérez a ESE sector de la prensa ?? ??‍?



“Los medios en la F1 lo hacen extremadamente grande (un mal momento), tal vez solo porque soy mexicano. Si no estoy dos carreras seguidas en el podio, entonces estoy en mi peor temporada y Red Bull debería despedirme” pic.twitter.com/yFYeccOdau — Carlos Alberto Pérez (@CarlosAlbertopg) October 2, 2022

¿Qué dijo el medio británico?

The Race dedicó un espacio para tratar la situación con Checo, de quien destacó que no es un piloto que suela meterse en polémicas o engancharse, pero esta vez “algo se le ha metido debajo de la piel en las últimas semanas para que haga referencia específica a esto, y para incluir su nacionalidad”, indicó el medio.

A su vez, The Race aclaró que “cualquier escrutinio de Perez no se basa en su nacionalidad”, y apeló de nueva cuenta a su rendimiento previo al Gran Premio de Singapur, cuando no podía encontrar la puesta a punto de su auto, mismo que está hecho para “ganar ambos campeonatos”, en referencia al campeonato de pilotos y de constructores.

“Su temporada había tenido una mala tendencia. Y esa tendencia fue contrarrestada en Singapur, donde Pérez realizó una muy buena actuación, por la que claramente merece crédito. Al mismo tiempo, no es injusto recordar que estaba a un nivel que no había alcanzado en varias carreras. En todo caso, sirve como base para más elogios porque Pérez tuvo que mejorar su juego para ganar una carrera como esa de esa manera”, argumentó el medio.

Por ahora, la siguiente parada es el Gran Premio de Japón, donde Checo cuenta con varios fans y el hecho de que Red Bull cuente con un motor Honda, proveedor de origen japonés, convierte al equipo algo así como el equipo local.