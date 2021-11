La dupla con Max y el crecimiento en Red Bull: Las primeras palabras de Checo Pérez en su regreso a México

Una semana de carrera en la Fórmula 1 es importante, pero el Gran Premio de México es todavía más especial. Checo Pérez está de regreso en casa para encontrarse con su gente en un nuevo equipo y aprovechó la visita para hacer un largo análisis sobre la presente temporada.

Cuestionado por los roces que son comunes entre compañeros, el mexicano afirmó que su trabajo siempre busca apoyar a la escudería. En este caso, Max Verstappen está en la pelea por el campeonato de pilotos y todo Red Bull aspira a llevarse el de constructores.

La química entre ambos pilotos se nota, incluso a la distancia, así que Checo reveló que la parte más complicada se dio con el RB16B. Con unos tequilas pendientes entre él y el neerlandés, aseguró que cada punto será clave en el cierre de 2021.

“Siempre busco hacer lo mejor para mí y en consecuencia para mi equipo. Hoy Max está peleando por el campeonato de pilotos y como equipo es importante apoyarlo en eso. Estamos peleando por mucho en estas últimas carreras y cada punto va a ser clave.

“Ha sido un proceso importante porque cambié de escudería y pensaba en una adaptación más rápida. Me costó más trabajo de lo que pensaba. Llegué a un auto y un equipo muy diferente, sigo en ese proceso y ahora estoy cada vez más adaptado. Tenemos muy buena base y ritmo para pelear, y estar en el podio en las últimas carreras“, dijo el tapatío en conferencia de prensa.

Y como era de esperarse, Checo Pérez está más que listo para recibir a todo su equipo. Los elementos de Red Bull ya están en tierras aztecas y disfrutarán al máximo los próximos días.

La emoción de Checo Pérez por regresar a México con Red Bull

También en conferencia, Checo Pérez aceptó que uno de los aspectos que quiere mostrarle a sus compañeros de la escudería austriaca es la gastronomía. Es por ello que les organizará una cena muy especial después del Show Run en Paseo de la Reforma.

Sin embargo, el piloto mexicano profundizó en regresar a México con un equipo y un auto competitivo. Consciente de las complicaciones que representa la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, explicó qué puntos serán importantes para subirse al podio.

“Es muy demandante la parte del auto. Vamos con la carga aerodinámica más fuerte, pero funciona como vamos en Monza. Es exigente en los frenos, en el motor, el enfriamiento es clave. No tener tráfico desde temprano es importante, es un circuito duro en esa parte“, dijo también en conferencia.

Antes de despedirse de la prensa y de los fans que se dieron cita en Polanco para recibirlo, Checo Pérez destacó lo que significaría para él una victoria en casa.

“Sería increíble, es lo mínimo que se merece mi país, toda la gente. Ahora en Red Bull he crecido más, pero desde el primer año que llegué aquí (México) he tenido un apoyo impresionante. No importaba en qué lugar acababa en la carrera, era brutal. Eso es algo que tengo que agradecerle a la afición y para mí sería un sueño ganar el domingo“.