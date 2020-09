Las actividades dentro de la Fórmula 1 siguen su marcha y Sergio ‘Checo’ Pérez sigue en busca de un nuevo equipo. Luego de que confesara que al final de esta temporada saldrá de Racing Point, han habido rumores de escuderías que están tras él, siendo Red Bull una de las más atractivas para el mexicano.

Este día ‘Checo’ Pérez terminó en el cuarto lugar del Gran Premio de Rusia, carrera que fue muy emocionante y donde el mexicano rozó el podio. Previo a esta competencia, confesó que le encantaría correr para Red Bull, pues considera que tienen un gran proyecto y negó el dichoso precontrato con Haas que se rumoró esta semana.

¿’Checo’ Pérez podría llegar a Red Bull?

En entrevista con Noemí de Miguel en Movistar+, ‘Checo’ Pérez habló un poco de su futuro, donde aún no sabe dónde correrá la siguiente temporada ni siquiera si es que estará dentro de la Fórmula 1, pues quiere encontrar un gran equipo que le brinde su apoyo y si no lo hace, podría ‘tomar un descanso’.

“Necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. Y por el momento todavía no hay nada que lo haga“, confesó ‘Checo’ Pérez.

Esta semana se rumoró que ‘Checo’ ya tenía un precontrato firmado con la escudería Haas, misma que no figura en gran medida dentro de la Fórmula 1 pero que le ofrecen ‘todo’ al mexicano. Esto habría sido falso ya que como dijo anteriormente, aún no hay nada oficial con nadie.

Pese a esta respuesta, lo que sí sería un hecho es que ‘Checo’ Pérez estaría más que feliz de correr con una escudería como la de Red Bull, pues el mexicano se dijo ilusionado de dicha posibilidad y si se acercan a él para hacerle una oferta, podría aceptarla sin dudar.

“Me convencería sin ninguna duda (Red Bull). es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años“, confesó ‘Checo’ Pérez.

La relación entre ‘Checo’ y Racing Point (su actual escudería) no ha sido del todo buena últimamente. El mexicano en ocasiones queda en segundo término, le dan actualizaciones y más apoyo a Stroll, Sergio argumentó que el equipo ha guardado ciertos ‘secretos’ y aunque su separación es inminente, es una pena que todo termine así.