Después de finalizar en el cuarto sitio en el Gran Premio de Eifel, en Alemania, el mexicano Sergio Pérez se instaló en el quinto puesto de la clasificación por pilotos y además colocó a la escudería Racing Point en el tercer sitio de constructores, sólo por debajo de Mercedes y Red Bull, sin embargo, el divorcio con la escudería continúa.

El mexicano no recibirá todas las actualizaciones en su auto y el equipo le oculta información, después de que se anunciara que no continuará en la escudería para la siguiente temporada, por lo cual el tapatío calificó el momento literalmente como un divorcio.

“Es realmente extraño. Es como estar con una mujer que te ha pedido el divorcio desde hace dos meses”, mencionó el mexicano a Channel 4.

Su futuro se conocerá en noviembre

Pérez ha protagonizado una temporada destacada en Fórmula 1, por lo que es casi un hecho que continuará en el Gran Circo el próximo año, pese a que aún no tiene escudería.

Su futuro se dará a conocer el próximo mes y por ahora se le ha vinculado con Red Bull, Haas y Williams, equipos que no han confirmado por completo a los pilotos que correrán para la siguiente temporada.

“He tenido algunas conversaciones con varios equipos que todavía no tienen alineaciones confirmadas para el próximo año, puedo decir que ha habido algunos avances aquí y allá, pero todavía no tengo nada que informar, no he firmado nada. Supongo que en el próximo mes, en noviembre, tomaré una decisión si es aquí o en otro lugar”, comentó.

Las opciones para Checo Pérez

Red Bull es el equipo más atractivo para el mexicano y la marca como tal tiene un impacto positivo entre los aficionados mexicanos, que en los últimos años han mostrado preferencia por Max Verstappen, tras conquistar el Gran Premio de México en dos ocasiones.

Sin embargo, el equipo austriaco no sólo tiene en mente al mexicano, pues analiza la continuidad de Alex Albon y también baraja la posibilidad con Nico Hulkenberg. En tanto, Williams sería la opción menos emocionante, ya que la escudería no suma puntos desde la temporada pasada, y aunque es un equipo histórico, pasa por un momento muy amargo.