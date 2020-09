El mexicano Sergio Pérez se va de Racing Point al final de la temporada y su futuro es incierto en la Fórmula 1. La escudería cambiará de nombre a Aston Martin y contará con Sebastian Vettel y Lance Stroll, como pilotos, éste último es hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll.

Para el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, las escuderías podrán implementar mejoras o actualizaciones a sus monoplazas, sin embargo en Racing Point sólo un auto tendrá actualizaciones y no es el de Checo Pérez.

De acuerdo con información del periodista especializado en automovilismo, Albert Fábrega, Racing Point mejoró el sistema de refrigeración y los pontones (parte de la carrocería), sin embargo otro prestigiado comunicador, Tobi Gruner, asegura que sólo el auto de Stroll tendrá estas actualizaciones.

Racing Point brought both sidepods versions in Sochi. The new one made its debut in Mugello on Stroll’s car. 📸 @SochiAutodrom pic.twitter.com/iVdR9cGx2x

El motivo por el cual el auto de Checo no tendrá actualizaciones en Rusia es porque a la escudería no le dio tiempo de fabricar las piezas para los dos autos, así como sus respectivas refacciones.

“De acuerdo con mi información, sólo Lance Stroll, que es el piloto mejor ubicado en la clasificación de pilotos, ejecutará el nuevo paquete de actualización de Racing Point en Sochi, ya que no hubo tiempo suficiente para producir piezas y repuestos para ambos autos”, indicó.

According to my info only Lance Stroll – being the better placed driver in the WDC – will run the new Racing Point upgrade package at Sochi as there was not enough time to produce parts and spares for both cars.#AMuS #F1 #RussianGP https://t.co/VLQfPJbWAl

— Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) September 23, 2020