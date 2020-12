Las reacciones al triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Sakhir: “Espero no estar soñando”

Hace una semana, el mexicano Checo Pérez se quedaba con un sabor amargo, pues tenía amarrado el podio en el Gran Premio de Baréin, y a tres vueltas del final su motor falló. Ahora, el mexicano cobró revancha en el mismo circuito, donde conquistó su primer triunfo en Fórmula 1, en el Gran Premio de Sakhir.

El mexicano saltó en llanto desde que cruzó la meta y a través de la radio pidió que se aseguraran que su hijo estuviera viendo ese momento. Fue el primero de muchos momentos emotivos a partir de ese momento, desde los festejos del equipo en los pits, hasta el himno, en el que Checo volvió a llorar.

El propio mexicano no pudo digerir el momento: “Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Tantos años soñé con esto, con este momento. 10 años me tomó. No se qué decir. Después de la primera vuelta pensé que se había ido la carrera. Me he recuperado. Creo que ganamos con algunos problemas, pero con mérito”, dijo el mexicano al final de la carrera.

“Esto es lo que me da es paz conmigo mismo. Mi futuro no está en mis manos y quiero seguir y si no volveré en 2022”, mencionó el tapatío, quien hoy se convierte en el máximo orgullo del deporte mexicano tras un año atípico e histórico para Checo, quien termina contrato con Racing Point la próxima semana.

Las reacciones sobre el triunfo del mexicano no se han hecho esperar y van desde aficionados, periodistas y organizaciones deportivas.

#ChecoPerez

