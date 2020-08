Una semana después de haberse revelado su positivo por coronavirus, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, estaría por reaparecer en las pistas. El piloto de Racing Point estaría presente en la carrera del 70 aniversario de la Fórmula 1, luego de haberse perdido el Gran Premio de Bretaña (acá te dejamos los detalles).

Las autoridades sanitarias en Inglaterra informaron que el ‘Checo‘ Pérez pasó de forma exitosa el periodo de aislamiento. Por eso, Racing Point informó mediante un comunicado que depende de una prueba negativa de coronavirus que se está llevando a cabo.

UPDATE: The latest on @SChecoPerez and our driver plans for the weekend#F1 #F170 https://t.co/ANGQz9ivQ8

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 6, 2020