Checo Pérez reclama que no siempre se le toma en serio en Fórmula 1: "Dicen que solo soy un mexicano"

Checo Pérez no aguantó más y en el Gran Premio de Singapur alzó la voz contra un medio británico que tiene cierta campaña en su contra. Así que de cara a la actividad en Japón, el piloto de Red Bull continúa recibiendo cuestionamientos sobre este tema.

Checo considera que en la Fórmula 1, se suelen hacer análisis y juicios dependiendo de la nacionalidad del piloto en cuestión. En su caso, el estereotipo de mexicano cae en la flojera y para demostrar lo contrario, él cuenta con podios y victorias.

Getty Images

“A veces siento que no me toman en serio. La gente dice en ocasiones: ‘Bueno, solo es un mexicano. Es flojo, su cultura’. ¿Y es como que solo por ser mexicano no puedes competir con los mejores del mundo? Sentí esas actitudes especialmente en los primeros años. Pero por otro lado, siempre es agradable demostrar que cualquiera puede estar arriba“, explicó Checo Pérez de acuerdo con RacingNews365.

Además, le dio fuerza a su argumento al comentar que otros pilotos han tenido problemas similares este año y no se les critica de la misma manera. No obstante, Checo se refirió a los latinos en general y no solo a los mexicanos.

“Cada vez que tienes una mala carrera o racha, con los pilotos latinos escuchas más críticas. No es que el año haya ido mal, pero lo ves con otros pilotos. Tienen problemas similares y apenas se habla de eso. Me he sentido así a lo largo de mi carrera“.

Reuters

Checo Pérez como inspiración para las nuevas generaciones

Si hay algo que a Checo Pérez le gustaría, es ver a más pilotos mexas en la Fórmula 1. Por ello, la sensación del momento con Red Bull espera que su trabajo sirva como inspiración para que lleguen otras figuras con mejores resultados que los suyos.

“Sería increíble solo mostrar que puedes venir desde México y llegar a la cima. Tienes que venir a una edad muy temprana a Europa para competir con los mejores pilotos. Todo ese tipo de cosas que solo tienes en Europa, no en otro lugar.

“Solo el que crean en sí mismos y que pueden hacer un trabajo mejor que el que yo estoy haciendo. Realmente espero que eso anime a más mexicanos“, agregó Checo.

Getty Images