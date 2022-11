La Fórmula 1 no sólo ocurre en las pistas ni en los boxes, sino también en los micrófonos y durante el Gran Premio de México, Red Bull decidió ignorar por completo a Sky Sports después de que Max Verstappen se molestara al considerar que la televisora era poco parcial sobre el tema del límite de presupuesto en la temporada 2021, en la cual el neerlandés venció a Lewis Hamilton en la última vuelta de la última carrera, en Abu Dabi.

El boicot de Red Bull sobre Sky recaen, aparentemente, sobre el presentador británico Ted Kravitz, quien habría indicado que el título de Max Verstappen “fue robado” a Hamilton, por lo cual no sólo el piloto neerlandés decidió ignorar, sino todo el equipo a lo largo del Gran Premio de México.

Getty Images

Fórmula 1 intervino entre Red Bull y la televisora

Chris Horner, director de Red Bull, confirmó en México la postura del equipo, pero aseguró que en el Gran Premio Brasil levantaría la ‘ley del hielo’. Casi una semana después se ha dado a conocer que Fórmula 1 intervino y fungió como mediador en esta polémica para que la escudería levantara el veto.

Como parte de estas medidas para terminar con la polémica, Daily Mail asegura que el director de Fórmula 1 para Sky Sports, Billy McGinty visitó personalmente a la escudería austriaca en las instalaciones de Milton Keynes, en Inglaterra, “en un intento por reducir las tensiones”.

Si bien Red Bull restablecerá la comunicación con Sky Sports, se teme que no todos los canales queden abiertos, es decir, que haya un veto a Sky Inglaterra o con Ted Kravitz, como ya ha sucedido con otras escuderías.

Getty Images

De acuerdo con Racingnews, Haas rompió anteriormente relaciones y comunicación con Sky Alemania y Ferrari hizo lo mismo con Sky Italia, por lo cual romper ahora con Red Bull, el equipo que ha ganado todo lo que ha podido en la actual temporada, no dejaría bien plantado a ningún medio ni a la misma Fórmula 1.

Checo ya levantó el veto

Durante el espectacular presentación del Gran Premio de Las Vegas, Checo Pérez respondió preguntas del periodista, David Croft, en un ambiente cordial y entre bromas con George Russell.

Russell identificó al periodista de Sky y el piloto preguntó si realizaría cuestionamientos a Checo: “Sí, lo haré esta noche. ¡Tengo un permiso especial, así que no empieces conmigo!”, contenstó Croft en tono de broma.

“¿Puedes responder, Checo?”, preguntó más serio después. “Ellos (directivos de Red Bull) no están aquí”, respondió Checo, quien de esta manera confirmó que el proceso de reconciliación iba por buen camino.

Se espera que a la llegada de la comitiva de Red Bull a Brasil, Chris Horner se reúna con Kravitz y ese sea la última pieza en este proceso de paz.

Getty images

Los pilotos latinos tampoco la han pasado bien con medios británicos

Pilotos como Fernando Alonso ya se había manifestado en un tono singular tras ser criticado por medios británicos sobre comentarios filtrados en la radio sobre Lewis Hamilton, al asegurar que los pilotos británicos recibían un mejor trato respecto a lo latinos. “Si le dices algo a un piloto latino, es más divertido, pero si se lo dices a otros, es más serio”.

El propio Checo Pérez lanzó una serie de mensajes a la prensa británica tras ganar el Gran Premio de Singapur tras una campaña en la cual se aseguraba que Alex Albon, de origen británico, tendría un mejor rendimiento que él en Red Bull.

No es el único boicot de Red Bull

Red Bull, sin embargo, no es algo así como la víctima, pues sus dos pilotos han realizado otros vetos anteriormente. Max Verstappen se negó a participar en la cuarta temporada de Drive to Survive al considerar que la serie de Netflix buscaba demasiado drama/conflictos donde no había. Finalmente, el neerlandés parece que volverá para la quinta temporada.

En tanto, Checo Pérez estableció que no dedicaría tanto tiempo a Drive to Survive para la quinta temporada, pues para la cuarta dio muchas entrevistas y apenas vimos al mexicano en unas cuentas escenas caminando en el paddock. “Hice mucho por ellos”, dijo el mexicano a inicios del 2022.