Frederic Vasseur, director de la escudería Ferrari, le mandó le lanzó una buena pedrada a Red Bull, equipo al que calificó como el único que hace una clara diferencia entre sus pilotos, al considerar a Max Versdtappen como el principal, y a Checo Pérez como el segundo. El ingeniero francés contestó de esta manera después de ser cuestionado sobre un mejor trato a Charles Leclerc sobre Carlos Sainz.

Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz tiene contrato hasta el final del 2023 y hasta ahora ninguno ha firmado, aunque los rumores de la Fórmula 1 indican que Leclerc ya tiene un acuerdo, por ello, Frederic Vasseur fue cuestionado sobre el futuro de sus pilotos y la aparente ventaja que tiene el monegasco, con quien además Vasseur tiene una buena relación desde hace tiempo tras coincidir en Sauber y en categorías menores cuando Charles era adolescente.

Fred Vasseur / Foto: Getty

La pedrada de Vasseur a Red Bull por diferencias entre Verstappen y Checo

Sin embargo, Vasseur negó este escenario con una buena pedrada a Red Bull, primero al indicar que su manera de trabajo no es como la de Helmut Marko, asesor de Red Bull y quien cuenta con métodos que muchas veces son calificados como crueles, y después al indicar que el único equipo que hace diferencias entre sus pilotos, es Red Bull, no Ferrari.

“¡No, no, no pongas las palabras de Helmut Marko en mi boca! Nunca lo dije (hacer diferencias entre los pilotos de Ferrari), ni lo he hecho nunca. Solo digo que si quieres aspirar al campeonato de pilotos, en un momento determinado de la temporada tienes que tomar una decisión y favorecer a los que están más arriba en la clasificación. Sin embargo, hoy no estamos en estas condiciones”, indicó Vasseur, de acuerdo con Crash.net.

“Tu pregunta asume que Charles es el número uno, pero ese no es el caso. Empecé este trabajo hace 25 años pensando en que a dos pilotos se les debía dar el mismo apoyo, y no tengo intención de cambiar. Todos los equipos se mueven de esta manera, a excepción de Red Bull con Verstappen y Pérez”, complementó.

Vasseur con Charles Leclerc / Scuderia Ferrari

¿Y qué onda con las renovaciones y los planes de Ferrari para 2024?

Previo al Gran Premio de Países Bajos, el mejor piloto de Ferrari dentro de la clasificación de pilotos es Charles Leclerc, con 99 puntos, en el quinto lugar, pero muy lejos (muy muy lejos) de pelear el campeonato de pilotos, pues está a 215 unidades de Max Verstappen. En tanto, Sainz es séptimo, con 92.

Ante esta situación, Vasseur explicó que la prioridad en este momento es el desarrollo del auto para el final de la actual temporada y con ello mejorar el diseño del auto del 2024, de modo que las renovaciones de los contratos de los pilotos o el anuncio de un nuevo fichaje se dará a conocer al final del año.

Vasseur con Carlos Sainz

“Empezaremos a hablar hacia el final de la temporada y ambos lo saben bien. Hoy la única prioridad es desarrollar el coche”, comentó el francés. ¿Crees que Ferrari debería quedarse con la alineación actual?

