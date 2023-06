Checo Pérez definitivamente no pasa por su mejor momento y por tercera carrera consecutiva le tocará largar fuera del top 10, por lo cual le toca remontar otra vez, ahora en el Gran Premio de Canadá, donde históricamente no le ha ido bien, más allá de que conquistó un podio hace 10 años. Esta vez se antoja complicado volver al podio luego de que el mexicano no pudiera llegar a tiempo para su vuelta rápida en el cierre de la Q2, pero la esperanza muere al último.

Mercedes ha mostrado una importante mejora, tanto George Russell como Lewis Hamilton largan desde la segunda fila, en el tercero y cuarto puesto, de modo que si Checo piensa en podio, primero tiene que pensar en superar a los dos autos de la escudería alemana.

¿Quién más se pone así? / Sopitas.com

La largada de Checo Pérez

Si Checo no la ha pasado bien en los últimos Grandes Premios, Ferrari anda igual, de modo que el mexicano tendrá muy cerca a Carlos Sainz (undécimo) y Charles Leclerc (décimo) como primeros oponentes en la largada, si logra superar a alguno de ellos o a los dos en las primeras vueltas, podrá despejar el camino.

De la lucha con Ferrari dependerá el tiempo que le tome llegar al top 5 y a la vez esto definirá la estrategia de Checo, pero lo ideal es que veamos al tapatío detrás de los Mercedes antes de la vuelta 20.

Ojo con la batalla en la parte delantera de la parrilla, pues Fernando Alonso estará a un ladito de Max Verstappen, dueño de la pole position, y si al neerlandés le sale algo mal, bien podría ser superado por Alonso y tal vez por alguno de los Mercedes, aunque en esta temporada Max está haciendo una temporada impecable.

Checo larga duodécimo en el GP de Canadá / F1