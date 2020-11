‘Checo’ Pérez saldrá tercero y Lance Stroll se quedó con la pole position del Gran Premio de Turquía

En una sesión de calificación caótica pero también histórica, Lance Stroll de Racing Point sorprendió a todos al quedarse con la pole position del Gran Premio de Turquía. El mexicano ‘Checo‘ Pérez estuvo peleando ahí también pero saldrá tercero.

‘Checo‘ Pérez se quedó muy cerca de adueñarse de la pole position. Fue una carrera parejera en la que se metió de últimas Max Verstappen para salir en segundo lugar. Por encima de Alexander Albon que saldrá cuarto, Daniel Ricciardo que saldrá quinto y Lewis Hamilton que saldrá sexto.

Es la primera vez en toda su carrera de la Fórmula 1, que ‘Checo‘ Pérez se mete en el Top 3 de la sesión de clasificación. El mexicano declaró después de correr el circuito que el haber quedado en el tercer lugar sin duda alguna marcará una diferencia en el Gran Premio de Turquía.

“Un gran resultado para el equipo, algo que realmente no esperábamos. Definitivamente prefiero la P3 a la P2, creo que mañana en la salida será una buena diferencia“, declaró Pérez.

SERGIO: “A great result for the team, something we were not really expecting! I definitely prefer P3 to P2, I think tomorrow at the start that will be a good difference”#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/NwtDMuATn8

