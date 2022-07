La Selección Mexicana calificó al Mundial de Qatar 2022 como segundo del Octagonal de la Concacaf, pese a que no desplegó su mejor futbol y además sufrió para encontrar el gol, por lo cual ha opiniones divididas de lo que podrá hacer México en la Copa del Mundo, y uno de los que no cree que haya tantas posibilidades de trascender es Checo Pérez.

El piloto de Red Bull es un fan confeso del futbol y en algún momento de su vida priorizó su formación como futbolista que como piloto, y se identifica como un aficionado del América, de modo que sigue de cerca lo que pasa en el mundo del futbol, y justo en año mundialista, el volante de Red Bull no tiene tantas expectativas en el Tri.

¿Qué dice Checo sobre la Selección Mexicana?

México jugará la primera fase del Mundial ante Polonia, Argentina y Arabia, dentro de la actividad del Grupo C, y en una dinámica de su escudería fue cuestionado sobre las posibilidades de ver al Tri como Campeón del Mundo.

“No estoy muy positivo en ese punto, para ser honesto. Espero equivocarme y que lleguemos lejos. Pero creo hay mejores equipos”, mencionó el mexicano frente a Max Verstappen, de acuerdo con Marca, quien se mostró más optimista respecto a lo que pudiera hacer Países Bajos.

Sin embargo, Checo tampoco cree que La Naranja Mecánica pueda levantar la Copa del Mundo, principalmente porque Verstappen no forma parte del plantel. “Es un buen punto, pero tú no juegas. No creo que ellos tengan al equipo, al mejor equipo”, indicó.

¿Quién para campeón en Qatar 2022?

De acuerdo con Checo, el Campeón del Mundo en Qatar 2022 será Brasil, que no gana un Mundial desde Corea-Japón 2002. “Espero que Brasil. Tienen muy buen equipo y una muy buena oportunidad. Quisiera que México, pero es complicado”.

En tanto, Max Verstappen indicó que en caso de que Países Bajos no logre el cometido, entonces apoyará a Bélgica, Brasil y luego al Tri. “Holanda o Bélgica y si Brasil está fuera, apoyo a México”, dijo el neerlandés, quien es aficionado al PSV Eindhoven, equipo en el que han brillado algunos mexicanos, como Andrés Guardado, Carlos Salcido y el ‘Chucky’ Lozano.

