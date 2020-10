¡A un lado Martinoli! ‘Chelís’ volvió loco a Twitter en su debut como narrador porque no cantó un gol

La competencia para Christian Martinoli ha llegado, y para mala fortuna de TUDN, el nuevo narrador estrella del futbol mexicano se encuentra en ESPN y cuenta con un pasado carismático en los banquillos, sobre todo en el del Puebla, estamos hablando nada más y nada menos que de José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como ‘Chelís’.

En realidad exageramos un poco en el párrafo anterior, ya que el ‘Chelís’ demostró que como narrador es un muy buen estratega y analista, pues como que le faltó un poco de pasión a la hora de cantar el gol de Óscar Villa, jugador de Cimarrones de Sonora.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Solá fungió como analista en el partido entre Celaya y Cimarrones en la Liga de Expansión, pero de pronto se quedó solo, así que tuvo que improvisar y para su mala fortuna le tocó la jugada del primer gol, en el cual se limitó a mencionar el gol así nada más.

El ‘Chelis’ narrando… Ya lo he visto todo pic.twitter.com/dMPngXDdZo — David Medrano Mora (@deividmedrano) October 11, 2020

La respuesta del ‘Chelís’

Claro que algunos se le fueron recio en Twitter, pero el ‘Chelís’ es de aquellos personajes que saben aguantar las críticas, por lo que publicó un mensaje en el cual explicó un poco la situación y aceptó también que le faltó soltarse el pelo (es un decir) para cantar el gol.

“Dándole vueltas, ya sé que me pasó: Me dicen, ‘síguele tú solo, Chelís’, y yo seguí, pero en mi papel de comentarista y no de narrador. Necesitaban un portero y entré de delantero”, indicó Sánchez Solá.

Dándole vueltas, ya se q me paso: me dicen, síguele tu solo Chelis y yo seguí pero en mi papel de comentarista y no de narrador. Necesitaban un portero y entre de delantero — José Luis Sanchez (@Elchelis) October 11, 2020

Así reaccionó Twitter

Uy… De poblano a poblano, que feo narra “El Chelis”. Hasta parece que está narrando un lunes a las 7 de la mañana.pic.twitter.com/hviUDtVFMo — Tío Orvi (@Raul_Orvananos) October 11, 2020

Un gol de Messi narrado por el Chelis sería así… pic.twitter.com/IXDDJ3k2TR — FER GAY (@Fer_Gay) October 11, 2020

Yo: El 2020 ya no puede sorprendernos El 2020: El Chelís narrando un gol: pic.twitter.com/kAM4I8ERGu — Martinalgui (@MartinoliCuri) October 11, 2020