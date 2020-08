Parece que el Chelsea está decidido a romper el mercado de fichajes y armar un equipazo de cara a la temporada 2020-21. En las últimas horas ha trascendido que ya tendrían un acuerdo millonario para hacerse con los servicios de Kai Havertz, joven alemán de 21 años de edad y que será un gran revulsivo para el club, por lo que Lampard tiene claro su plan y es apostar por el talento y la juventud.

El Chelsea es un equipo que ha venido de menos a más en esta temporada que acaba de concluir y es que no sólo quedaron en cuarto lugar de la Premier League y alcanzaron la final de la FA Cup, sino que han trabajado muy bien con jugadores que quieren dar el salto de calidad y lo mejor es que la gran mayoría son jóvenes de no más de 25 años.

El proyecto de Frank Lampard parece estar enfocado en este punto y es por ello que Kai Havertz entraría perfecto en su esquema, pues pese a que no será nada barato, viendo como una inversión a futuro será muy rentable.

Según informan diversas fuentes, como ‘Sky Sports‘, el Chelsea habría lanzado recientemente una última oferta al Bayer Leverkusen la cual ya fue aceptada.

#CFC are close to agreeing a deal with Bayer Leverkusen for Kai Havertz that could be worth up to £90m.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 24, 2020