Noche agridulce para Frank Lampard y su Chelsea. Los ‘blues’ fueron eliminados de la Carabao Cup por el Tottenham, en una tanda de penales que se definió por una falla de Mason Mount. Un partido que quedó marcado por el curioso momento de Eric Dier, que acá te dejamos.

Y decimos que fue noche agridulce para el Chelsea porque pudieron ver a dos de los tres refuerzos que aún no debutaban con el club. El único que falta de hacerlo es Hakim Ziyech, quien curiosamente fue el primero en llegar al equipo pero se está recuperando de una lesión.

Del lado del Chelsea fueron Edouard Mendy y Ben Chilwell los que hicieron su presentación como jugadores de los ‘blues’. El defensa lo hizo como titular, porque ya había tenido minutos en el anterior partido también de Copa pero entró de cambio. El arquero, ex del Rennes, llegó para suplir a Kepa y Willy Caballero, quienes no han dado garantías en el arco.

WHAT A SAVE FROM E. MENDY TO DENY TOTTENHAM & KEEP CHELSEA IN THE LEAD pic.twitter.com/CGI9sqUiaH

— as football (@athleticsainte) September 29, 2020