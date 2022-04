Liverpool y Klopp vs Chelsea y Tuchel: Así se jugará la Final de la FA Cup

¡Será espectacular! Liverpool y Chelsea se volverán a encontrar esta temporada, pero ahora para definir al campeón de la FA Cup. Luego de imponerse ante Manchester City y Crystal Palace, los equipos de Klopp y Tuchel nos regalarán un juegazo.

El partido definitivo está programado para el sábado 14 de mayo y como es tradición, se disputará en Wembley; ESPN y Star+ llevarán a cabo la transmisión. No hay dudas en que la FA Cup es uno de los torneos más especiales a nivel internacional; los partidos se esperan más allá del territorio británico y los campeones nos emocionan año con año.

Sin importar lo que suceda en esta ocasión, el Arsenal se mantendrá como máximo campeón de la FA Cup. Pero si hablamos de los finalistas de la presente edición, el Liverpool está en busca de su octavo trofeo y el Chelsea de su noveno.

La clasificación del Liverpool a una nueva final de FA Cup se dio ante el Manchester City. El partido pintaba bastante bien en el papel y no decepcionó, porque terminó siendo un juegazo. Sadio Mané encabezó la victoria y un error de Zack Steffen condicionó la primera mitad.

Si bien es cierto que hubo goles antes y después del osote del arquero estadounidense, este representó un golpe anímico importante. Durante el segundo tiempo y en los minutos finales, Jack Grealish y Bernardo Silva colaboraron en busca de empatar. No obstante, hubo varios disparos desviados y por arriba de la portería.

El Chelsea no tuvo un partido sencillo ante Crystal Palace. Antes de clasificar a la final de la FA Cup, pasó más de una hora de partido sin goles. La sequía terminó gracias a Ruben Loftus-Cheek y Mason Mount se unió a la fiesta más adelante.

Es importante destacar que el Chelsea ha tenido semanas muy complicadas. El equipo no cuenta con presupuesto para viajes, sus patrocinios están congelados y el tema del cambio de dueño ha afectado más allá de lo extracancha. Por ello, la final de la FA Cup parece una oportunidad inmejorable para reacomodar el camino.

As as you like

You can always bank on @England‘s Money Ma$e to deliver@ChelseaFC @masonmount_10#EmiratesFACup pic.twitter.com/nv9QOJsBsz

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 17, 2022