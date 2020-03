¡Bravo! Chelsea prestó su hotel para que médicos descansen y ‘combatan’ el coronavirus

La pandemia por coronavirus sigue causando grandes estragos a nivel mundial, es por ello que se necesita toda la ayuda posible para que los médicos sigan realizando su labor. El Chelsea entendió muy bien esto y decidió prestar su hotel ‘Millennium’, cerca de Stamford Bridge, para que descansen, coman y puedan seguir combatiendo esta enfermedad.

De acuerdo a un comunicado que lanzó el Chelsea, Roman Abramovich, dueño del club, en compañía de su personal, decidieron que el Hotel Millennium será prestado a todos los médicos y personal del Servicio Nacional de Salud (SNS), esto con el fin de que no realicen viajes largos a casa y terminen agotados tras su larga jornada laboral.

Ojo, el hotel del Chelsea sólo sería para uso exclusivo del Servicio Nacional de Salud de Londres y no fungirá como un hospital para llevar a los enfermos, mencionan en su comunicado.

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff… https://t.co/eENBcxRXXX

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2020