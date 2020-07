Los goles del cuarto triunfo en casa del Chelsea al hilo, frente al Watford

Chelsea consumó su cuarto partido consecutiva con victoria en Stamford Bridge, luego de imponerse 3-0 frente al Watford, por lo que se mantiene firme en los puestos para jugar Champions League la próxima temporada.

El conjunto londinense había perdido en la jornada anterior contra West Ham, un rival que pelea por no descender, y contra Watford de cobró dicha derrota, lo cual deja a los Hornets metidos de lleno en la lucha por la salvación.

Mientras que Chelsea es cuarto general con 57 puntos, Watford se ubica en el décimo séptimo sitio con 28 unidades, sólo una de colchón respecto a la zona de peligro.

El primer tanto llegó a los 28 minutos, obra del francés Oliver Giroud, quien se lució en el área después de recibir un balón filtrado, al cual el galo respondió con un pausa antes de cruzar el esférico raso y pegadito al segundo poste.

El segundo gol llegó antes del descanso, gracias al penal bien ejecutado por Willian, tras la falta sobre el estadounidense Christian Pulisic.

