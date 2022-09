El mensaje del Chepo de la Torre al 'Tata' Martino previo a Qatar 2022: "Si no aguanta, que se vaya"

¿La voz de la experiencia? El Chepo de la Torre salió de la Selección Mexicana por los malos resultados rumbo a Brasil 2014, pero sigue pendiente del equipo de cara a Qatar 2022. Y si ha habido un personaje criticado en este proceso es Gerardo Martino.

Los directores técnicos suelen estar en el ojo del huracán y son considerados responsables de lo bueno y todavía más de lo malo; sin embargo, esto es completamente normal y el exentrenador del Tri considera que la presión incrementa para los extranjeros.

A poco más de dos meses para el Mundial, Chepo de la Torre habló sobre el entorno que vive Martino y aprovechó para mencionar que en la Selección Mexicana, así como en el futbol mexicano en general, se le hace el feo a los técnicos locales.

Mexsport

Que si Martino no aguanta, se regrese a casa, dice Chepo de la Torre

Después de Miguel Herrera, la Selección Mexicana no ha contado con un director técnico mexicano en el banquillo. Antes vimos desfilar a Vucetich y al Chepo de la Torre, quien tomó el cargo luego del interinato de Efraín Flores en 2010.

Pero al ser cuestionado sobre la actualidad del Tri, el también ex de Toluca señaló la falta de confianza en los estrategas mexicanos. Y explícitamente sobre Gerardo Martino, declaró que un DT extranjero necesita demostrar algo diferente, aguantar las críticas e irse si es necesario.

Mexsport

“Es difícil porque en la opinión de la gran mayoría de la gente del futbol, no nos gusta que haya un técnico extranjero. Yo te lo digo sinceramente, en México hay extremadamente buenos técnicos que no se consideran. Se minimiza demasiado al mexicano y con todo respeto para los extranjeros, en México somos muy buenos, aunque no les guste.

“Sé que hay muchas circunstancias alrededor, pero esos son otros temas; si es extranjero, tiene que hacer la diferencia. Y si no hace la diferencia, se va a criticar y se le va a exigir que sea mejor. Y si no, es parte de la crítica, y si no aguanta, que se vaya. Así de fácil, no nomás para el extranjero, también para el mexicano“, dijo Chepo de la Torre en un programa de TUDN.

Mexsport