Un gol y tres fallas: ‘Chicharito’ y el Galaxy cayeron ante el Portland Timbers

El regreso de la MLS no fue nada favorable para el Galaxy y tampoco para el ‘Chicharito‘ Hernández, quien falló un penal con el portero vencido y acá te dejamos las reacciones. Eso sí, pudo marcar su primer gol y acá también te lo dejamos. El Portland derrotó al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Dos goles fueron suficientes para el Portland en un partido que se vio marcado por tres fallas del ‘Chicharito‘ Hernández. Eso sí, no todo fue culpa del delantero mexicano, pues la defensa del Galaxy también dio muestra de lo endeble que es.

En el primer tiempo, Javier ‘Chicharito‘ Hernández tuvo la opción más clara del partido en el primer tiempo. El silbante señaló penal a favor del Galaxy por una mano dentro del área pero el mexicano no pudo convertir.

El cobro de Hernández Balcázar fue hacia el costado donde el arquero ya se había vencido segundos antes. Es decir, quizá el mexicano vio donde se lanzó el guardameta pero ya no pudo corregir la trayectoria y terminó regalando el gol.

Posteriormente en el arranque del segundo tiempo, el ‘Chicharito‘ falló otra de las más claras que tuvo el Galaxy. Tras un rechace de la defensa al centro, el ex del Sevilla se encontró solito con el balón pero disparó de pierna derecha muy por encima del arco.

Finalmente Javier Hernández tuvo una oportunidad de cabeza, que antes solía ser su especialidad. El mexicano cabeceó dentro del área y el esférico pasó apenas por un lado del travesaño. En los minutos finales había puesto una asistencia de lujo que terminó en gol, pero se anuló por fuera de lugar. ¿Se dan cuenta que el ‘Chicharito‘ pudo irse con un hat-trick?

Otra más para @CH14_ y parece que el balón no quiere entrar hoy. #LAvPOR | #MLSisBack pic.twitter.com/xkM9HOfVL4

A diferencia del ‘Chicharito‘ y el Galaxy, el Portland no perdonó las dos opciones que tuvo. Sebastián Blanco controló dentro del área, se quitó al arquero y centró para Ebobisse, quien sólo tuvo que empujar al fondo de las redes.

Siete minutos después, el propio Sebastián Blanco se encargó de hacer el segundo de los Timbers con clara complicidad de la defensa del Galaxy. El argentino desbordó por derecha, la defensa no pudo robarle el balón en dos ocasiones y de zurda cruzó para hacer el segundo.

Tuvieron que pasar tres partidos para que el ‘Chicharito‘ Hernández abriera su cuenta goleadora con el Galaxy y en la MLS. Fue en el cierre del partido cuando hizo un gran movimiento, recibió un pase de derecha y fusiló para descontar para el equipo argelino.

There. It. Is. 👀

Chicharito opens his MLS account! pic.twitter.com/xBnBx8KDAq

— Major League Soccer (@MLS) July 14, 2020