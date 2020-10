Javier ‘Chicharit0’ Hernández no pasa por el mejor momento de su carrera. Todos sabíamos que no iba ser convocado a la Selección Mexicana para la gira por Holanda para encarar a La Naranja Mecánica y a Argelia, a diferencia de Jonathan Dos Santos, quien sí reportará con el Tri.

El atacante mexicano se refirió justo a su ausencia en el cuadro mexicano, del cual se dice y se cuenta que paga un castigo por una supuesta indisciplina, pero a ello se le sumaría además el nivel futbolístico a la baja con en el Galaxy, sin embargo, su intención es volver.

“Si no estoy en la lista hay que seguir trabajando para que vuelva a aparecer y como no estoy convocado no tengo opinión alguna, más que desearle lo mejor a la selección”, declaró el delantero de acuerdo con Marca.

El mexicano ha sido blanco de críticas, pues llegó al Galaxy como fichaje bomba y en sustitución de Zlatan Ibrahimovic, pero el artillero mexicano no ha marcado en la MLS (anotó en el amistoso MLS is Back) y su equipo es penúltimo en la Conferencia del Oeste con apenas cuatro triunfos y 15 puntos.

Pese a ello, el mexicano se manifestó con confianza para revertir el mal momento grupal e individual. “Dejaré todo como lo estoy tratando de hacer y tarde o temprano las cosas positivas van a llegar si sigues entregando todo dentro del campo”, además se refirió a las críticas, las cuales no ignora.

“La gente piensa que no leo nada. He hablado con el entrenador y está contento con mis actuaciones. A él le encantaría que todos mejoremos”, indicó ‘Chicharito’ en conferencia de prensa.

