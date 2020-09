Las cosas no le están saliendo nada bien a Javier ‘Chicharito’ Hernández y es que luego de la tercera derrota al hilo del LA Galaxy, el mexicano confesó que parece que juegan con miedo y se dijo decepcionado de no poder colaborar más. Ha sido un inicio de temporada complicado pero espera poder arreglarlo pronto. Recordemos por qué ‘Chicharito’ fue campeón de la Europa League con el Sevilla.

El LA Galaxy está a un punto de ser el último lugar de la Conferencia Oeste y es que con sólo 15 puntos en 13 encuentros, la situación es un tanto crítica y así lo reveló ‘Chicharito’ Hernández.

¿Qué dijo ‘Chicharito’ tras una nueva derrota del LA Galaxy?

‘Chicharito’ Hernández habló con los medios luego del partido y se dijo decepcionado de cómo se les han dado las cosas y es que venían de una buena racha donde hilaron 5 juegos sin caer… pero ahora ya llevan 3 derrotas al hilo y eso no les ayuda en nada.

pic.twitter.com/ZhARhA9tTx Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human: — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 28, 2020

“En la primera mitad dejamos ir el juego por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos”, confesó ‘Chicharito’ Hernández.

El mexicano sabe que a él le está haciendo falta el gol, pues aunque se le presenta una o dos buenas oportunidades en los juegos, no suele acertar a la red, hecho que le preocupa pero que espera componer lo más pronto posible.

“Tuve una oportunidad en la primera mitad que debí anotar, no tenía un gran ángulo, pero en el segundo que volteé para ver si venía alguien para dar el pase, perdí ese ángulo. Estoy muy decepcionado porque el equipo mostró hace tres semanas, por 5-6 juegos al hilo, mucha personalidad, mucha valentía y un deseo de mejorar cada día, así es cuando llegan los resultados”, dijo el mexicano.

Finalmente ‘Chicharito’ Hernández confesó que hay una decepción general dentro del LA Galaxy porque los resultados simplemente no llegan, ni tampoco el gol para él pero sólo les queda ver hacia adelante y seguir intentándolo.

“Todos estamos muy decepcionados; jugamos bastante mal en la primera parte, mejoramos en la segunda, pero ya era muy tarde. Nos hace falta anotar más y defender mejor”, sentenció Javier ‘Chicharito’ Hernández.