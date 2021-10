¡Si te ríes, pierdes! Revive el gol de ‘Chicharito’ y el osote de la defensa del Portland en la MLS

No se vale reír, pero Javier ‘Chicharito’ Hernández llegó a 13 goles en la actual temporada de la MLS con el Galaxy, gracias a un osote de la defensa del Portland Timbers. El delantero mexicano tiene mucho que agradecerle a Larrys Mabiala, que quedó en ridículo después de querer despejar un balón de rutina y no pegarle al balón.

La suerte acompaña esta temporada a Hernández, quien decepcionó en la primera campaña en la MLS, y ya son 13 tantos (aquí puedes ver el gol contra Houston Dynamo), mismos que han contribuido para mantener al Galaxy en la zona de calificación a playoffs.

El mexicano ya había dado avisos en el primer tiempo, sin embargo, su gol llegó a los 62 minutos gracias a un pase de Víctor Vázquez, el exjugador del Barcelona y Cruz Azul. El catalán mandó un pase aparentemente sencillo de interceptar para la zaga del Portland, en especial para Mabiala, quien intentó controlar con la pierna izquierda.

Sin embargo, el zaguero congoleño en realidad parecía que había esquivado el balón, de modo que éste se prolongó hasta el segundo poste, donde ‘Chicharito’ llegó a cerrar la pinza para abrir el marcador.

EXHALE!@CH14_ gets his 13th of the 2021 season to put us 1-0 up pic.twitter.com/bhKLT3RBgP

— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 17, 2021