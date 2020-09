La actividad en la MLS sigue su marcha y de momento uno de los duelos más esperados entre mexicanos se seguirá postergando, pues reportan que Javier ‘Chicharito’ Hernández volvería de su lesión para medirse al LAFC en el ‘Clásico del tráfico’… donde Carlos Vela no estaría presente por la misma razón.

Desde que se confirmó el fichaje de ‘Chicharito’ Hernández con el LA Galaxy, la atención se fue a saber cuándo jugaría ante Carlos Vela, pues sería un ‘choque de titanes’. El primer duelo se daría en el ‘MLS is Back’ pero ‘La Hiena’ optó por no jugar dicho torneo. Ahora que la MLS regresó, se esperaba que en el torneo regular se vieran las caras pero las lesiones han impedido esto.

‘Chicharito’ regresaría de su lesión en unos días

De acuerdo a información oficial de la página de la MLS, Guillermo Barros Schelotto confesó que ‘Chicharito’ Hernández ha estado entrenando con buen ritmo, se ha recuperado casi al 100 de su lesión y aunque no jugará a media semana ante el Portland Timbers, se espera que esté listo para medirse al LAFC el fin de semana.

“Hoy he estado hablando con él y con el médico. Entrenaba en el gimnasio y en la cancha y entrenaba bien, está mejorando cada día. Creo que esta semana tomará algunos riesgos altos para dar algunos pasos hacia adelante. “Creo que no estará listo para Portland, no lo sé con LAFC, pero creo que estamos muy cerca de tenerlo (en nuestra alineación)“, confesó el DT del LA Galaxy sobre ‘Chicharito’ Hernández.

‘Chicharito’ Hernández se lesionó en la pretemporada del LA Galaxy, por lo que no ha podido estar presente en el inicio oficial de la temporada de la MLS. Dicho golpe lo privó de medirse al LAFC el pasado 23 de agosto, juego donde sí estuvo presente Carlos Vela… pero se lesionó en aquel duelo.

¿Cuándo volvería a jugar Carlos Vela?

A menos que algo extraordinario ocurriera, Carlos Vela estaría fuera del LAFC por dos semanas más, dejándolo fuera del juego del fin de semana ante el LA Galaxy, donde ‘Chicharito’ sí estaría presente.

El domingo 6 de septiembre el LA Galaxy recibirá al LA FC en una edición más del ‘Clásico del tráfico’, donde no veríamos enfrentarse a ‘Chicharito’ Hernández vs Carlos Vela. Ahora la única forma de verlos cara a cara sería hasta los playoffs de la MLS o quizá en un duelo amistoso.