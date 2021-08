‘Chicharito’ Hernández responde a rumores en Selección Mexicana: “Que me lo digan de frente”

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha sido borrado de la Selección Mexicana por los últimos dos años y aunque su nombre fui incluido en la lista preliminar para la Copa Oro, no ha sido convocado desde septiembre de 2019.

Los rumores apuntan a que la ausencia del delantero mexicano se debe a una sanción en la Selección Mexicana después de dejar una mala imagen al interior del Tri (aquí está todo lo que se dice al respecto), por lo que el timonel de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, prefirió llamar a Copa Oro al recién naturalizado Rogelio Funes Mori.

‘Chicharito’: Que me lo digan de frente

De cualquier manera, la Copa Oro no estaba en el camino de Hernández, pues sufrió una lesión que lo ha mantenido fuera de actividad con el Galaxy, con el cual protagonizó un arranque explosivo en la MLS.

Entre rumores, se dice que los propios jugadores del Tri se sienten incómodos cuando ‘Chicharito’ es convocado, a lo que Hernández respondió de frente y tajante en una entrevista en ESPN.

“A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo.

“Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente así como yo también siempre lo he dicho todo de frente”, declaró el delantero.

Comunicación con Funes Mori

Lejos de crear polémica con el llamado de Funes Mori, ‘Chicharito’ explicó que mandó un mensaje al delantero de Rayados cuando éste fue convocado al Tri, lo que ya no dijeron es si el artillero de origen argentino le regresó el mensaje.

“Le escribí por Instagram lo que le quería desear, no tengo su número, pero fue por redes sociales“, mencionó.