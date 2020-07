‘Chicharito’, Pulido, Pizarro… ¿A cuál de los mexicanos le irá mejor en la MLS?

El nuevo torneo de la MLS, que tiene un formato tipo mundial de futbol, está por comenzar en un par de días. Sin duda alguna lo que más nos llama la atención es la participación de los mexicanos, mismos que tendrán pruebas muy complicadas pero que buscarán salir ‘con la mano en alto’. ¿Quién puede tener el mejor desempeño en Estados Unidos? Ahora lo analizaremos.

Los mexicanos normalmente destacan en la MLS y es que parece que no necesitan tanto tiempo de adaptación para sobresalir con sus equipos. Hoy en día tenemos mucha presencia ‘azteca’ en la liga norteamericana por lo que pinta para ser una pelea sumamente reñida para ver quién tendrá mejores números.

Carlos Vela en el LA FC

Si hablamos de la MLS, Carlos Vela es un referente absoluto… aunque para verlo en acción deberemos esperar unos meses más y es que el ‘Bombardero’ anunció hace unas horas que no jugaría este ‘mini torneo’, por lo que el LA FC se ha quedado sin su mejor hombre.

‘Chicharito’ Hernández en el LA Galaxy

El ‘rival directo’ de Carlos Vela. Y no, no por el morbo que hay entre ellos o algo parecido, sino que es el equipo vecino de Los Ángeles, por lo que Javier ‘Chicharito’ Hernández tiene que comenzar a rendir con goles desde ya para demostrar que ser el jugador franquicia del club no es una casualidad.

‘Chicharito’ disputó las dos jornadas que sí se alcanzaron a jugar en la MLS pero no pudo marcar gol. Fue criticado en su momento, él pidió calma al ir comenzando y este nuevo torneo puede ser la oportunidad ideal para mostrarse y empezar su camino como futura leyenda en Estados Unidos.

De igual forma debemos resaltar que en este club están Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez, quienes podrían darnos la sorpresa. El menor de los Dos Santos ha sido elegido jugador del mes en un par de ocasiones y su compañero fue elogiado por Zlatan Ibrahimovic, algo sumamente ‘raro’, por lo que el LA Galaxy tendrá una gran competencia interna.

Alan Pulido en el Sporting Kansas City

Alan Pulido tuvo un gran arranque en la MLS y es que pese a ser ‘el nuevo’ del equipo ya se había estrenado con gol; desde el torneo que quedó en pausa hasta en duelos previos, por lo que el exjugador de Chivas es una ‘amenaza’ para cualquiera de los mexicanos.

Tener el mejor año entre todos los ‘aztecas’ en la MLS no parece ser algo imposible para Alan Pulido. El Sporting Kansas City no es un equipo ‘top’ pero eso lo puede usar a su favor y es que con buenas actuaciones, anotando goles, ayudando a su equipo a avanzar en la temporada y demás, sobresaldrá sin ninguna duda y eso podría ponerlo en la cima de la ‘competencia’.

Jürgen Damm en el Atlanta United

El exjugador de Tigres, Jürgen Damm, vivirá una nueva experiencia cuando ruede el balón. Ha fichado con el Atlanta United, un club de gran tradición y cierto dominio en la MLS, pues hay que recordar que hace unos años eran campeones de la liga bajo el mando del ‘Tata’ Martino, además de tener a uno de los referentes en este torneo como lo es Josef Martínez. Tarea difícil para él.

A Damm quizá de entrada no podríamos exigirle demasiado y es que como se ven las cosas, no es seguro que vaya a ser titular con el Atlanta United, por lo que este proceso de adaptación puede tardar algunas semanas, quizá en el nuevo torneo no lo veamos demasiado pero ya estaremos analizando su paso estos días y de cara a la próxima temporada.

Rodolfo Pizarro en el Inter Miami

Con David Beckham ‘al mando’ y al ser una nueva franquicia, el Inter Miami puede ser el impulso que tanto ha buscado Rodolfo Pizarro. Su meta es que luego de la MLS pueda ir a Europa, algo que es un tanto complicado pero si hace goles, buenos partidos, lleva a su equipo a semifinales o a la final en este nuevo torneo y se da a notar, es algo que sí podría catapultarlo.

Rodolfo Pizarro recién llegó a la MLS para esta nueva temporada y también ya tiene algunos goles en su cuenta personal, incluyendo el primero en toda la historia del club, por lo que este hombre lo tiene todo para triunfar en Estados Unidos y entre el resto de los mexicanos.

Oswaldo Alanís con el San José Earthquakes

Otro exjugador de Chivas que ahora juega en la MLS. Oswaldo Alanís tuvo un paso un tanto ‘discreto’ en la Liga MX y llegó a Estados Unidos a probar suerte con un viejo conocido: Matías Almeyda.

El mexicano es un jugador con muchas capacidades y que podría darnos la sorpresa, pues al igual que Vela o Pizarro, ya tiene goles en su cuenta personal pese a no ser un hombre tanto de ataque, así que en este rubro entre futbolistas aztecas, podría quedar en un buen lugar.

Carlos Fierro lo acompaña en el San José Earthquakes y de igual forma busca ganarse un lugar en el 11 inicial, por lo que no podemos descartar a este hombre en la ‘batalla de mexicanos’.