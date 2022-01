¡Qué llevados! Chiefs se burla de los 6 TD que hicieron en la despedida del Big Ben

La ronda de comodines de la NFL nos dejó varias cosas que aprender para lo que resta de los playoffs. Tom Brady sigue en un nivel de GOAT, San Francisco le puede ganar a cualquiera y el estadio de los Chiefs se puede quedar sin fuegos artificiales si anotan muchos TD.

No es broma, o realmente no lo sabemos, pero en Arrowhead, estadio de los Chiefs se vivió una auténtica fiesta de celebración cada vez que Kansas City anotaba y lo hicieron en seis ocasiones, aunque no en todas hubo fuegos artificiales.

¿Por qué no hubo fuegos artificiales para celebrar los seis pases de anotación? Pues, en la pantalla gigante del estadio se vio un mensaje directo de toda la directiva de los Chiefs y era que se habían acabado por tantas anotaciones que hicieron.

“Aficionados de los Chiefs, lamentamos informar, pero debido a su apoyo y a los que los Chiefs encuentran continuamente la zona de anotación, nos hemos quedado sn fuegos artificiales de touchdown. Dirija todas sus quejas a la primera cabina de fans más cercana“, fue el mensaje que se vio en Arrowhead.

Suena a que los Chiefs se burlaron un poquito de su rival, los Steelers, aunque en Pittsburgh sabían que realmente era muy difícil competir contra Patrick Mahomes y compañía, que hasta Travis Kelce demostró tener un buen brazo al lanzar un pase de anotación.

Amargo adiós de Big Ben: Sin playoffs, sin fuegos artificiales y con los Chiefs anotando a placer

Ben Roethlisberger vivió una pesadilla en su último partido como jugador de los Steelers de la NFL, porque sólo veía a Patrick Mahomes (Y Travis Kelce) lanzar pases de anotación, que en total fueron cinco para el QB y el restante para el ala cerrada de Chiefs.

TRAVIS KELCE THROWS A TD PASS 🔥 Yes, you heard that right. (via @NFL)pic.twitter.com/2Ttf7DvB6L — El Gobierno Del Encuentro (@gobdelencuentro) January 17, 2022

La defensiva trató de ayudarle al Big Ben en lo que podía, pero los Chiefs tenían mucho nivel para demostrarle que quieren tomar revancha en el Super Bowl, llegue o no Tom Brady. El objetivo estaba claro para ellos y lo consiguieron.

Big Ben se despide de la NFL con un partido en el Arrowhead, aunque sin tener la posibilidad de un partido más en postemporada, pero esta campaña tuvo la oportunidad de decirle adiós a toda su afición en Pittsburgh, en el Heinz Field.