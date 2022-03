Khé?! China toma acciones contra Inglaterra y la Premier League por apoyar a Ucrania

Después de la invasión y posterior ataque de Rusia a Ucrania, el mundo del deporte ha mostrado su apoyo al pueblo ucraniano. La Premier League es una de las ligas en las que partido a partido se han visto pancartas y mensajes positivos para Ucrania.

La dirigencia de la Premier League ha alzado la voz a favor de Ucrania y recriminando a Rusia los ataques, además de mostrar una postura anti guerra tras el conflicto Ucrania-Rusia con la campaña “Football stands together” que se ve en cada estadio.

“La Premier League y nuestros clubes rechazan de todo corazón las acciones de Rusia y mostrarán su apoyo al pueblo de Ucrania en todos los partidos de este fin de semana. Hacemos un llamado a la paz y nuestros pensamientos están con todos aquellos que han sido impactados“, se lee en un comunicado de la Premier League.

Y no sólo eso, pues también los futbolistas y afición han mostrado su apoyo total a jugadores ucranianos en la Premier League como Alex Zinchenko del Manchester City, Andriy Yarmolenko del West Ham y Vitaly Mikolenko del Everton.

Peeeeeeeeeeeeero, desafortunadamente para la Premier League, no a todos los países les gustaron estas muestras de apoyo a Ucrania, sino todo lo contrario -y no nos referimos a Rusia-. China está en desacuerdo con este apoyo y ya está tomando acciones en contra de la liga inglesa.

China cancela la Premier League por apoyar a Ucrania

Este conflicto Ucrania-Rusia tiene a dos protagonistas centrales, a Bielorrusia como uno personaje de reparto y a todo el mundo como actores secundarios, pero China parece que quiere tomar un rol más participativo, aunque no el tema bélico.

De acuerdo con la BBC, los titulares chinos le mencionaron a la Premier League que no transmitirán partidos este fin de semana debido a las innumerables muestras de apoyo a Ucrania y todo esto, porque China es históricamente un aliado de Rusia.

La cosa es que no es la primera vez que desde China cancelan un partido de Premier League por apoyos a diferentes países o etnias. En 2019 no transmitió el partido Arsenal vs Manchester City después de unos comentarios de Mesut Ozil sobre los musulmanes uigures en China y el trato que reciben.