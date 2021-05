Ultramaratón chino termina con con 18 atletas fallecidos por hipotermia

Un ultramaratón terminó en tragedia en la localidad de Baiyin, China, pues 21 atletas fallecieron en el parque forestal de piedras del río Amarillo, producto de las bajas temperaturas, de acuerdo con reportes de las autoridades del lugar.

Un total de 172 atletas participaron en el ultramaratón,

que consiste en un recorrido de 100 kilómetros. Las condiciones climatológicas se complicaron en cierta zona del recorrido, donde cayó una lluvia con granizo, la cual se combinó con fuertes vientos.

Algunos participantes pidieron ayuda ante las condiciones climatológicas y cerca de 700 personas se involucraron en el rescate de los atletas, sin embargo la búsqueda se complicó por las condiciones del clima y la caída de la noche, de modo que cuando se encoentraron los 21 cuerpos de las víctimas, los rescatistas sólo confirmaron los fallecimientos.

Otros 18 deportistas fueron rescatados y trasladados a hospitales. De ellos, ocho personas tenía lesiones, aunque no ninguna de ellas compromete sus vidas.

“Hacia el mediodía, el tramo de gran altitud de la carrera entre el kilómetro 20 y 31 se vio afectado de repente por condiciones climáticas desastrosas. En poco tiempo, granizo y lluvia helada cayeron de súbito sobre la zona, y había vientos fuertes. La temperatura cayó bruscamente”, informó Zhang Xuchen, acalde de Baiying.

“Disastrous weather” hits high-altitude section of the race in Yellow River Stone Forest near Baiyin city, Gansu province, with “hailstones” “ice rain” and strong winds, with a sharp drop in temperature, says mayor of Baiyin city https://t.co/aEVjI9bcgE pic.twitter.com/8U2h53zMGh

— AFP News Agency (@AFP) May 23, 2021