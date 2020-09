Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como ‘Chiquimarco’, sigue luchando por cumplir su sueño de dirigir en algún equipo y hoy en día la Liga MX parece ser su prioridad. Este hombre le pidió ayuda al ‘Piojo’ Herrera y ‘Tuca’ Ferretti para que lo encaminen en esta profesión, pues sabe que son dos experimentados en el futbol mexicano y que le pueden aportar mucho.

‘Chiquimarco’ pasó por una mala etapa hace unos meses, cuando iba a dirigir al Salamanca en España, pues en apariencia fue ‘engañado’ y su etapa no duró más de 10 días. Desde entonces ‘ha tocado puertas’ con el fin de obtener una oportunidad y parece que ahora se encamina a encontrarla.

‘Chiquimarco’ buscó ayuda de ‘los más experimentados’

De acuerdo a información de ‘TUDN’, Marco Antonio Rodríguez buscó a dos de los técnicos más experimentados de la Liga MX para que lo asesoraran y es que quiere ser DT de algún equipo pero no es cosa fácil, por ello espera abrirse camino poco a poco y estar muy pronto en primera división.

“En Primera División le pedí apoyo al ‘Tuca’ Ferretti, a Miguel Herrera. Les dije que les puede ayudar el futbol interdisciplinario. No crean que todo saben; siempre se requiere de un bagaje de mucha gente, como lo tiene (Pep) Guardiola, (Zinedine) Zidane; no son muchos, pero tienen su gente que te puede dar una visión distinta como entrenador“, comentó ‘Chiquimarco’.

Retomando lo ya mencionado, ‘Chiquimarco’ recordó su experiencia en el Salamanca, donde no fueron del todo honestos con él y quisieron usarlo, siendo una etapa muy dura que truncó su sueño.

“Yo quiero dirigir. Me duelen los dedos de tocar puertas. Estuve con el tema de Salamanca; el directivo era mexicano. Quisieron jugar futbol europeo pero con ética a lo mexicano. ¿A qué me refiero? Tú tienes que confiar en tu entrenador, no puedes imponerle nada; quieren que seas un títere y que te puedan manejar“, reveló Marco Antonio Rodríguez.

Finalmente Rodríguez considera que en su camino como DT aún le falta mucho que aprender pero sabe que puede dar el salto. Estar en la Liga MX sería un paso importante y con distintas visiones, como la del ‘Piojo’ Herrera o ‘Tuca’ Ferretti puede hacerlo, así que pondrá de su parte y espera recorrer este camino en poco tiempo.