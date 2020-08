¡Me aburro! Chivas y la maldición de goles en en su nueva televisora

Si eres aficionado de Chivas y nos has podido ver los partidos del Rebaño de local esta temporada porque para esta temporada firmó con una determinada empresa de servicios de telecomunicaciones, que es propiedad de Televisa, realmente no te has perdido de mucho.

Al irregular momento que viven las Chivas, hay que sumarle una especie de maldición, la cual hace que el aficionado se dé una aburridota de aquellas. Sí, los corajes se han convertido en somníferos cada vez que las Chivas son transmitidas en Izzi.

Partidos sin gol

Hasta la actividad sabatina de la séptima jornada, el torneo Guardianes 2020 ha registrado seis partidos que terminan con empate 0-0 y dos de ellos han sucedido en partidos de las Chivas transmitidos en exclusiva por la firma antes mencionada.

Chivas firmó el primer empate sin goles de la temporada frente al León y en la séptima fecha, contra Pachuca, también se quedó sin marcar y no le marcaron.

Sólo un partido con gol para Chivas

Chivas ha disputado cuatro partidos de local, mismos que han sido transmitidos por el servicio privado de Televisa y sólo en uno de ellos ha logrado marcar. Ya mencionamos el 0-0 contra León de la primera fecha, y en la tercera, frente al Puebla, cayó por la mínima gracias a un gol de Santiago Ormeño.

Fue hasta la quinta jornada, frente al Atlético de San Luis, cuando el Rebaño consiguió su primer gol para los “afizzionados”, en el triunfo por 2-1 y ya sabemos lo que sucedió contra Pachuca.

Atlas no divierte mucho

La señal televisiva también ha transmitido en exclusiva un par de partidos del Atlas, que está en la parte baja de la tabla general. Su primer encuentro en esta señal fue una entretenida derrota 2-1 contra Toluca, en la cuarta jornada, mientras que en la sexta aplicó un somnífero en el triunfo 1-0 contra Querétaro.