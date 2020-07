Las fallas del León y de la señal durante la transmisión del juego de Chivas

Las Chivas debutaron en el torneo Guardianes 2020 frente al León y no muchos chivahermanos pudieron ver el partido. El equipo rojiblanco vendió los derechos de transmisión a un servicio de televisión de paga y como andan las cosas, no todos los aficionados pueden contratarlo.

De todos modos, los que pudieron contratar el servicio, no gozaron de una buena experiencia, pues

reportaron fallas durante la transmisión, las cuales compartieron a través de redes sociales.

Contrate @blim desde la app de @totalplaymx @TotalplayAyuda en el canal 274 y al poner el canal @afizzionados de @izzi_mx me aparece que todavía no está disponible el contenido, que puedo hacer para que aparezca? No voy a pagar @blim si no funciona pic.twitter.com/4TfB6OLIb7

— Juan Bernardo Rolon (@rolongnk) July 26, 2020