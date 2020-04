Las Chivas también sufrirán reducción en sueldos por crisis del coronavirus

Esto no le va a gustar a Antonio Briseño, pero el coronavirus también ha tocado las arcas de las Chivas, por lo que el presidente del club, Amaury Vergara, anunció que habrá un reducción temporal en los salarios del plantel durante la pausa en la Liga MX ocasionado por la pandemia.

Briseño había manifestado en redes sociales una posible recorte a los salarios en el Rebaño, luego de que equipos como Querétaro, Santos, Atlas, entre otros, anunciaran medidas para hacerle frente a la crisis del coronavirus.

#Chivas 🔴⚪️ El mensaje de @pollobv luego de que se malinterpretara una de sus declaraciones durante la videoconferencia. Briseño Vázquez ha invertido en su futuro por su familia. pic.twitter.com/VwPIek9QHn — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) March 25, 2020

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Amaury comunicó que los jugadores tendrán una reducción en sus salarios durante el mes de abril, y una vez que se reactive el Clausura 2020, los sueldos volverán a la normalidad.

De acuerdo con algunos reportes, la plantilla habría aceptado la reducción de los ingresos durante este periodo, incluido Briseño.

El comunicado completo

“Estamos ante uno de los retos más grandes de los últimos tiempos, no sólo el impacto en la salud a nivel social en el mundo, sino por las repercusiones que la contingencia por el COvid-19 ha conllevado en la economía.

“Y bajo este contexto, me gustaría agrader profundamente a jugadores, cuerpo técnico y directiva por sumar al bienestar del staff de Chivas, al aceptar el esquema de sueldo diferido a partir del mes de abril, esto en congruencia con la filosofía de nuestro presidente y fundadador del Grupo Omnilife-Chivas, Jorge Vergara (qepd), de ser ‘Gente de cuida a la gente’”.

La Liga MX ya había hecho oficial la finalización de los torneos de Fuerzas Básicas, por lo cual las competencias de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, finalizaron sin nombrar a ningún campeón.

Con ello, los clubes se ahorran los gastos de traslados y de operación, aunque para mantener el competencia a los jugadores Sub 17 y Sub 20, se realizarán torneos relámpago en Toluca en fechas aún por confirmar.