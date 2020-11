La promesa que no cumplió ‘Chofis’ López en Chivas: “Callarle la boca a todos”

Tras la indisciplina que ha llegado a terrenos legales y que involucra a cuatro jugadores, Chivas dio por finalizada la era de Eduardo ‘Chofis’ López, quien arrancó su carrera como una de las promesas del equipo tapatío y que se va con una amplia colección de criticas al no aprovechar las múltiples oportunidades y estar involucrado en otras indisciplinas.

Amaury Vergara y Ricardo Peláez hicieron oficial la baja definitiva de Dieter Villalpando, quien tiene una denuncia de carácter sexual, mientras que el ‘Gallito’ Vázquez, Alexis Peña y la ‘Chofis’ fueron suspendidos. En los cuatro casos, el club anunció que no volverán a vestir la playera de Chivas.

De esta manera, López tendrá que buscar acomodo al final del torneo, pues formará parte de los jugadores transferibles y a la vez deja en el aire la promesa que hacía al inicio del Guardianes 2020: “Callarle le boca a todos”.

‘Chofis’ rechazó ofertas para quedarse en Chivas

El jugador tapatío aseguró en una entrevista con TUDN que rechazó ofertas tanto de clubes mexicanos como en Estados Unidos para renovar con Chivas hasta 2022 y callar bocas.

“Me salieron muchas oportunidades aquí y en Estados Unidos, tuve una oferta en la que tenía mi futuro asegurado, pero no lo vi así, lo vi de la manera de que tengo un reto, me gustaría callarle la boca a todos esos que han hablado mal de mi, es gente que no ubico, pero me ha criticado. Lo único que hago es trabajar y quedarme callado”, dijo el futbolista.

En aquella entrevista fue cuestionado sobre el sobrepeso con el que reportó con Chivas y repitió una y otra vez: “ojalá que así como me exigen a mí les exigieran a todos mis compañeros… no sé que traigan contra mí”.

López se va de Chivas después de disputar 192 partidos en los cuales marcó 20 goles, el último de ellos en el Clausura 2020 en la cuarta jornada, ante el Atlético de San Luis, desde el manchón penal.