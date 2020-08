El Gran Premio de Bélgica ha llegado a su fin, fueron dos horas llenas de emoción y dramatismo pero ya tenemos al monarca de este día. Una vez más y cumpliendo con los pronósticos, Lewis Hamilton conquistó el primer lugar y sigue en lo más alto dela clasificación; hubo un par de detalles en la pista, tenemos que ver a ‘Checo’ Pérez y otras cosas que nos dejó este GP.

La acción en la Fórmula 1 se detuvo el pasado fin de semana para tener un breve ‘receso’ pero ahora que regresó con el Gran Premio de Bélgica, hay mucho para el análisis pues son detalles que ocurrieron dentro del circuito y que quizá no notaste o no pudiste ver.

Este Gran Premio de Bélgica marca el comienzo de todo lo que veremos en el mes de septiembre, por lo que habrá que estar pendientes de todo lo que ocurra en la pista, pues el fin de año se acerca y pronto descubriremos quién es el gran monarca de la Fórmula 1.

Carlos Sainz, piloto de la escudería McLaren, no pudo iniciar el Gran Premio de Bélgica debido a un problema en el escape de su monoplaza, por lo que reafirma una racha negativa muy extensa en los últimos años.

Como podemos ver, al menos en 4 ediciones del 2015 a la fecha no ha podido correr en este circuito y es que siempre hay una falla que lo hace abandonar el circuito, por lo que queda demostrado que esta pista no es para él.

Sebastián Vettel y Charles Leclerc se han convertido en el blanco de críticas en los últimos años y es que en apariencia ambos le han quitado su ‘mística’ a la escudería Ferrari, pues ya no dominan la velocidad como hace unos años, sino que ahora los catalogan como ‘caracoles’.

Los memes no se hicieron esperar este día y es que más allá de que tuvieron un papel ‘decente’ en el Gran Premio de Bélgica, salir en las posiciones 14 y 15 no fue bien visto, por lo que aquí les dejamos algunas de las reacciones.

