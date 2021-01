Chorley, el modesto equipo inglés que adoptó “Someone Like You” de Adele como himno

En la ciudad de Chorley, en Lancachsire, a 13 kilómetros de Wigan, existe un equipo de futbol que no había llamado la atención durante décadas, pero ha ganado fama por sus logros en divisiones inferiores del futbol británico, pero sobre todo por sus peculiares festejos con la canción “Someone Like You”, de Adele.

El equipo fue fundado como un club de rugby en 1875 y a partir de 1983 se convirtió en un equipo de futbol. Nunca ha jugado en la Premier League. Su máximo logro es haber jugado dos temporadas en la quinta división y su mejor momento en la historia es este.

Por primera vez, el Chorley FC clasificó a la tercera ronda de la FA Cup, en la cual le tocó jugar contra el Derby County, de la Championship, después de pasar décadas como un equipo regional, por lo tato sus jugadores tienen otros oficios, además del futbol.

¿Cómo “Someone Like You” se convirtió en himno?

De acuerdo con Four Four Two, nadie sabe en qué momento y por qué el equipo adoptó la canción de Adele como himno, pero se cree que fue en 2011, año en el que Adele estrenó esta canción y coincidió con el ascenso del Chorley a la Northern Premier League.

Ver en YouTube

El equipo volvió a conquistar un ascenso en la temporada 2013-14 a la Conferencia Norte y en 2019 llegó a la National League North, que es la sexta división del futbol inglés. En estos tres ascensos, los festejos fueron con “Someone Like You”.

Para llegar a la tercera ronda de la FA Cup, el club de Lancanshire eliminó al Peterborough y después del Wigan y en el vestidor cantaron a todo pulmón la canción de Adele. “Se me pone la piel chinita. Me encanta esa canción y no tengo temor en admitir que se me sé la letra completa”, dijo el portero Matt Urwin.

El caso causa aún más curiosidad al tratarse de una canción de un amor frustrado, la cual se ha convertido por alguna razón en una canción de victoria, y que de paso evidencia lo mal cantantes que son los futbolistas.

“Tengo que decir que creo que soy un cantante bastante decente, Sin duda soy uno de los mejores del equipo, aunque no estoy seguro de que el resto diga lo mismo. La canción de Adele ha existido más tiempo que yo en el club, pero tengo muchos recuerdos cantando esa canción”, mencionó el arquero.