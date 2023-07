Lo que necesitas saber: Checo Pérez sufrió un choque en el Gran Premio de Hungría y Chris Horner se mostró muy decepcionado a la vez que solidario

Checo Pérez no pudo empezar peor el Gran Premio de Hungría. Apenas a los tres minutos de la P1, en la curva 5, el mexicano sufrió una pirueta y terminó impactando contra la barrera (aquí te dejamos el video del choque por si no lo has visto).

Naturalmente la bandera roja apareció inmediatamente y hasta los aficionados más pequeños a la Fórmula 1 lamentaron el accidente de Checo Pérez. Pero claro, los principales decepcionados siempre serán los jefes de Red Bull, como Chris Horner.

Chris Horner, solidario pero decepcionado con Checo Pérez

Chris Horner suele defender mucho a Checo Pérez, sobre todo ante las afrentas de Helmut Marko). Pero cuando el mexicano se equivoca, no hay manera. Por eso dio su opinión sobre el choque de Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría.

Checo Pérez chocó en el Gran Premio de Hungría / Foto: Getty

“Es desafortunado. Puso una rueda en la hierba y cometió un error en la curva 5. Aún no pude hablar con él, pero hablaremos después de la sesión”, comentó el jefe de Red Bull en palabras retomadas por Fox Sports.

Eso sí, dio esperanza de que Checo Pérez pueda tener el mayor tiempo posible en la P2, todo dependerá de que tan dañado haya quedado el RB19 tras el choque en el Gran Premio de Hungría.

“Es obviamente frustrante. Aún no hemos recibido el coche, pero esperamos que los daños sean solamente en el costado delantero izquierdo, lo cual espero que sea reparable a tiempo para la próxima sesión”. Chris Horner sobre el choque de Checo Pérez en Hungría

Chris Horner lamentó el choque de Checo en Hungría / Foto: Getty

¿Y cuál fue la reacción de Checo Pérez tras chocar?

Aunque no dio declaraciones dado que de inmediato había que ir a pensar en las segundas prácticas libres, Checo Pérez se notó frustrado. Chris Horner notó que eso fue lo primero que demostró el mexicano tras chocar en el Gran Premio de Hungría.

“Se pudo escuchar la frustración en su voz (de Checo en la radiocomunicación). Es lo que es. Vamos a sacarlo a pista lo más pronto posible en la próxima sesión”.

Así quedó el auto de Checo Pérez tras chocar en Hungría / Captura al video de F1

Finalmente Chris Horner habló sobre el regreso de Daniel Ricciardo, aunque no relacionó el choque de Checo Pérez con la posibilidad de que éste regrese a Red Bull en el futuro… al menos por ahora.

