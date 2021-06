Christian Eriksen fue operado con éxito; salió del hospital y visitó a sus compañeros

¡Buenas noticias para cerrar la semana! Casi una semana después de haberse desvanecido durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, Christian Eriksen fue dado de alta del hospital para seguir con su recuperación.

Esto no quiere decir que el jugador volverá a entrenar hoy mismo, pero es un gran progreso luego de que el mundo del deporte se paralizara. Eso sí, es una buena señal de que podrá seguir con todo y el desfibrilador cardioversor implantable (DCI) que le colocaron en la cirugía que requirió.

Los médicos decidieron que este dispositivo es el mejor tratamiento para el mediocampista danés y si todavía no lo conoces, te dejamos todo lo que debes saber sobre el procedimiento y cómo funciona. Ahora, solo queda esperar la evolución del jugador.

“Christian Eriksen fue operado con éxito y hoy recibió el alta del Rigshospitalet. Hoy visitó al equipo nacional en Elsinor. De ahí partirá a casa para pasar tiempo con su familia“, explicó la Federación Danesa a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el mismo Eriksen aprovechó para mandar un mensaje a todos sus fans: “Gracias por el gran número de saludos, ha sido increíble verlos y sentirlos. La operación salió bien y estoy bien, dadas las circunstancias. Es muy bueno ver a mis compañeros otra vez. Los estaré apoyando el lunes contra Rusia“.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021