¿Cómo está eso de que Christian Horner tendrá un tour en las instalaciones de Mercedes?

¿Qué tan prudente es tener a los enemigos en casa? Esto lo descubrirán muy pronto en Mercedes porque Christian Horner, director de Red Bull, visitará sus instalaciones muy pronto. Esto se concretó a través de una subasta en la que el directivo ofreció una buena lana que nadie más puedo igualar y ahora tendrá las puertas abiertas en Brackley.

Todo lo que sucedió en la Fórmula durante 2021 incrementa las expectativas alrededor de esta visita y, sobre todo, de un encuentro entre Horner y Toto Wolff. Así como lo lees, este par que protagonizó un montón de dimes y diretes podrían al menos saludarse mientras siguen bajo el ojo de los aficionados.

Por ahora, el único que conoce las verdaderas intenciones detrás de esta visita a Mercedes es el mismo Christian Horner. Lo que sí se dio a conocer es que el jefe de Checo Pérez y Max Verstappen participó en una subasta benéfica que lleva el nombre de Autosport Awards Charity Auction.

De acuerdo con diversos reportes, Horner ganó este premio tras ofrecer 4 mil libras esterlinas (aproximadamente 27 mil 924 pesos mexicanos). Este dinero y todo lo demás recaudado durante la subasta será donado a Grand Prix Trust, una organización que se dedica a asesorar al personal de los equipos que pasaron por un mal momento y necesitan apoyo en diferentes aspectos.

Toto Wolff when he was informed that Christian Horner had won the Mercedes tour charity auction pic.twitter.com/MUSV9s23dE

— Don Jaccojwang (@omondiJdonaldo) February 7, 2022